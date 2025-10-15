Nuova giunta e due nuovi assessorati: il Comune di Courmayeur inaugura il nuovo corso amministrativo

Si è aperta ufficialmente martedì 14 ottobre 2025, nella sala consiliare del Municipio, la nuova stagione amministrativa di Courmayeur. Dopo le elezioni del 28 settembre, il Consiglio comunale si è riunito per la prima volta per ratificare la piena legittimità degli eletti, approvare il programma di governo e presentare la nuova Giunta comunale. Tutti i consiglieri sono risultati in regola, senza alcuna condizione di incandidabilità o incompatibilità.

Il sindaco Roberto Rota e il vicesindaco Federico Perrin hanno giurato davanti all’assemblea, come previsto dalla legge regionale, segnando così l’avvio formale del mandato. Subito dopo, con voto unanime, il Consiglio ha approvato gli indirizzi generali di governo contenuti nel programma amministrativo della lista “SìAmo Courmayeur”.

Nel suo intervento, il sindaco Rota ha ricordato le novità introdotte dalla recente modifica dello Statuto comunale e della legge regionale: «Con le modifiche approvate questa primavera, la Giunta può essere ampliata fino a sei assessori. In accordo con il vicesindaco, e considerata l’assenza di un gruppo di minoranza, abbiamo deciso di nominare una Giunta di sette persone, per garantire un confronto più ampio e una rappresentanza più completa della comunità».

Il nuovo esecutivo guidato da Roberto Rota è così composto:

Roberto Rota, sindaco con delega agli Affari e rapporti istituzionali, Società partecipate e Sport.

Federico Marco Perrin, vicesindaco con delega al Bilancio, Finanze, Patrimonio, Commercio e Artigianato.

Alessia Di Addario, assessore alla Cultura, Istruzione e Politiche sociali.

Alberto Motta, assessore all’Urbanistica e Opere pubbliche.

Ephrem Truchet, assessore all’Ambiente, Territorio, Agricoltura e Trasporti.

Massimo Rey, nuovo assessore con delega a Viabilità, Manutenzione del patrimonio e Protezione civile.

Simone Casale Brunet, nuovo assessore con delega al Turismo, Commercio e Innovazione tecnologica.

L’ampliamento della Giunta rappresenta una novità significativa per Courmayeur, con l’obiettivo – come ha spiegato Rota – «di distribuire meglio le deleghe e favorire un lavoro amministrativo più articolato e partecipato».

Il Consiglio comunale ha poi eletto la Commissione elettorale comunale 2025-2030, che sarà composta dal sindaco Rota e dai consiglieri Nicole Passino, Sauvage Rolla e Patrick D’Anello come membri effettivi, mentre Stefano Cavaliere, Lavinia Brigada e Serena Carmina sono stati nominati supplenti.

All’unanimità è stata approvata anche la riconferma della Dott.ssa Daniela Novallet come revisore dei conti, e la nuova Commissione edilizia comunale, composta da Roberto Maino, Alessia Sangineto, Adriana Sorrentino, Carlo Perruchet e Marco Vagliasindi, con Cristina Bellone come commissario esperto per la tutela del paesaggio. Ai componenti della Commissione è stato riconosciuto un compenso di 150 euro per ogni seduta.

Sul piano finanziario, il vicesindaco Federico Perrin ha illustrato la terza variazione di bilancio, necessaria per aggiornare alcune voci di entrata e di spesa, tra cui il contributo regionale per il Piano di Protezione civile e maggiori entrate da IMU e parcheggi comunali. «Si tratta di un documento tecnico – ha spiegato – che consente di mantenere il bilancio aggiornato e coerente con le necessità operative dell’Ente».

Tra le ultime comunicazioni, il sindaco Rota ha annunciato la nomina di Mikaela Rey come capogruppo e Matteo Dooms come vice capogruppo. Ha inoltre anticipato che, nelle prossime settimane, tutti i consiglieri riceveranno incarichi specifici per favorire una maggiore partecipazione alla vita amministrativa.

«Vogliamo che ogni consigliere – ha detto il sindaco – abbia deleghe e responsabilità dirette su temi concreti, così da lavorare insieme per il bene del territorio e rappresentare pienamente la nostra comunità».

Con la chiusura dei lavori e l’approvazione unanime di tutti i punti all’ordine del giorno, il nuovo Consiglio comunale di Courmayeur ha dato ufficialmente il via al proprio mandato, inaugurando una legislatura che si preannuncia all’insegna della collaborazione e del dialogo, con una Giunta più ampia e nuove sfide da affrontare per la stazione ai piedi del Monte Bianco.