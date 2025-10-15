 / Consiglio Valle Comuni

Charvensod riparte: nuova giunta, presidente e gruppi consiliari definiti

Martedì 14 ottobre 2025 si è svolto il primo Consiglio comunale della legislatura 2025-2030 a Charvensod. Convalidati gli eletti, eletta la nuova presidenza del Consiglio, definiti giunta, Commissione elettorale e organo di revisione, e stabilita la composizione dei gruppi consiliari. Una seduta di insediamento che ha segnato l’avvio di un percorso cinque anni, tra programmi condivisi e apertura al dialogo

Sala Consiglio

Martedì 14 ottobre 2025 il Consiglio comunale di Charvensod si è riunito per la prima volta dopo le elezioni del 28 settembre, segnando l’avvio della legislatura 2025-2030. Una seduta di rito, sì, ma anche occasione per delineare il profilo istituzionale e politico della nuova amministrazione.

Il Consiglio comunale vede alla guida Ronny Borbey come Sindaco e Luca Jacquemod come Vicesindaco, affiancati dai consiglieri della lista “Insieme per – ensemble pour Charvensod”: Jordy Bollon, Louis Bollon, Ilaria Linty, Loris Lombardo, Aurelio Lucianaz, Francesca Lucianaz, Daniela Macrì, Lucrezia Mammoliti e Sophie Perret; e da quelli della lista “Per il paese – pour le pays”: Pierre Savioz, Barbara Comé, Antonio Gallo e Michelle Impérial.

Dopo il giuramento di sindaco e vicesindaco, il primo punto all’ordine del giorno è stata l’elezione della presidenza del Consiglio comunale. La maggioranza ha proposto Lucrezia Mammoliti, eletta con 10 voti a favore, 4 contrari e 1 astensione. La minoranza aveva avanzato la candidatura di Michelle Impérial, bocciata con 11 voti contrari, 3 favorevoli e 1 astensione.

“Il nostro obiettivo è quello di una legislatura caratterizzata da collaborazione e rispetto reciproco, un dialogo costruttivo nell’ottica di creare sinergie per il bene della Comunità e di Charvensod”, ha dichiarato Lucrezia Mammoliti nel suo discorso di insediamento, aprendo di fatto un percorso all’insegna della partecipazione e del confronto.

Successivamente sono stati approvati gli indirizzi generali di governo con 11 voti favorevoli, 4 astensioni e nessun contrario. Sindaco Ronny Borbey ha illustrato le linee programmatiche: “Charvensod ha una sua identità ben definita e salde radici storiche. Nel corso del tempo il nostro comune ha saputo affrontare i cambiamenti della società, aprendosi a chi ha scelto di viverci, arricchendo così il suo tessuto sociale e culturale. Vogliamo continuare su questa strada, valorizzando le peculiarità che caratterizzano Charvensod, gestendo l’oggi e proiettandolo verso il domani. La nostra è una visione d’insieme che tenga conto di tutte le realtà del comune, mettendo al centro la partecipazione di tutti, per crescere come Comunità. E per farlo, è necessario vivere e costruire insieme un territorio migliore, curato, sicuro e accogliente, facendo crescere chi lo abita. Investiremo nel sapere e nella cultura, perché senza conoscenza non c’è crescita”.

Dal fronte della minoranza, consigliere Pierre Savioz ha commentato: “Molti punti del programma coincidono con le nostre proposte, perciò siamo disponibili a collaborare. Allo stesso tempo, porteremo le nostre idee sui temi dove le visioni divergono. La minoranza non deve essere un ostacolo, ma un elemento di controllo e stimolo. La nostra proposta di Presidente del Consiglio espressione della minoranza nasce dalla volontà di rafforzare il rispetto istituzionale, favorire un clima costruttivo e valorizzare ogni voce. È un gesto di responsabilità, non di rivendicazione”.

Il Sindaco Borbey ha replicato sottolineando che la collaborazione sarà costruita sulle tematiche concrete: “Questo è il primo Consiglio della legislatura. Crediamo che la collaborazione inizi affrontando questioni specifiche; in questa fase la figura del Presidente del Consiglio non è l’unico elemento per costruire un dialogo costruttivo”.

La nuova Giunta comunale è composta da:

Ronny Borbey (Sindaco): bilancio, protezione civile, cultura

Luca Jacquemod (Vicesindaco): territorio, agricoltura, sostenibilità

Aurelio Lucianaz (Assessore): lavori pubblici, urbanistica, viabilità

Francesca Lucianaz (Assessore): istruzione, turismo, valorizzazione territoriale

Loris Lombardo (Assessore): politiche sociali, sport, associazionismo

Ilaria Linty (Assessore): manutenzioni, cittadinanza attiva, ambiente

Nominate anche la Commissione elettorale comunale (Sindaco Borbey, Jordy Bollon, Louis Bollon, Antonio Gallo come membri effettivi; Daniela Macrì, Sophie Perret, Michelle Impérial come supplenti) e l’organo di revisione, con Dott. Federico Dalbard come revisore dei conti.

Per quanto riguarda i gruppi consiliari, il gruppo di maggioranza “Insieme per – ensemble pour Charvensod” ha eletto Jordy Bollon e Daniela Macrì come Capogruppo e Vicecapogruppo, mentre il gruppo di minoranza “Per il paese – pour le pays” ha designato Pierre Savioz e Barbara Comé.

Martedì 14 ottobre 2025 segna così non solo un passaggio formale di poteri, ma anche l’inizio di una legislatura che promette dialogo e programmazione concreta per Charvensod, tra continuità e apertura al contributo di tutte le voci della comunità.

La nuova Giunta

Il gruppo di minoranza

Il gruppo di maggioranza

Lucrezia Mammoliti Presidente del Consiglio

Mammoliti Borbey Jacquemod

