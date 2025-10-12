Batailles de Reines: Coquine, Malibù e Shakira Le nuove regine di Charvensod

Sul prato di Charvensod, tra campanacci, applausi e sguardi fieri, 191 regine divise in tre categorie (44 di prima, 78 di seconda e 69 di terza) si sono affrontate con grinta e rispetto, regalando al pubblico duelli intensi e leali.

A imporsi nella Prima Categoria è stata Coquine di Livio Pervier (Aosta), che in finale ha avuto la meglio su Mirà dei Fratelli Clos (Jovencan).

La Seconda Categoria ha visto il trionfo di Malibù di Edy Gonthier (Aymavilles), vincente su Marquise di Michel Squinabol (Pollein).



Nella Terza Categoria, a conquistare il titolo è stata Shakira dell’allevamento La Borettaz (Gressan), che ha superato Yena di Fulvio Chabloz (Gressan) in un finale tutto gressanese.

Il premio di Regina del Peso, con i suoi 758 chili, è andato a Promesse dell’allevamento Barmasse - Berger, simbolo della potenza e della fierezza che animano queste competizioni.

“È stata una giornata di pura passione e tradizione, che ci avvicina con grande attesa alla Finale Regionale”, ha commentato Roberto Bonin, Presidente dell’Association Régionale Amis des Batailles de Reines, sottolineando come le eliminatorie siano molto più che una semplice gara: sono un rito collettivo, un incontro tra generazioni, una festa dell’identità valdostana.

L Nell’ultima tappa prima del gran finale del 26 ottobre all’Arena Croix-Noire sarà domenica 19 ottobre ad Antey-Saint-André, dove si definirà il quadro delle regine che si contenderanno il titolo più ambito dell’autunno.

Un percorso che unisce sport, tradizione e comunità: valori che, sulle montagne della Valle d’Aosta, continuano a essere la vera forza delle Reines.