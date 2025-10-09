Calamità del 16 e del 17 aprile 2025: scade il 31 ottobre il termine per l’invio della perizia asseverata dei danni

Il Commissario delegato per gli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile scorsi ricorda che entro il 31 ottobre 2025 occorrerà inviare la perizia asseverata a corredo delle domande di indennizzo già presentate entro lo scorso 28 settembre, per i danni occorsi ai privati e alle attività economiche e produttive, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi sul territorio valdostano.

La concessione dei contributi destinati all’indennizzo dei danni subiti alle abitazioni e ai beni mobili per i privati, nonché al ripristino dei danni per favorire la ripresa delle attività produttive, è correlata alla presentazione di una perizia valutativa dei danni subiti.

Pertanto, le domande dei soggetti privati e delle attività produttive dovranno obbligatoriamente essere accompagnate da una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo albo professionale.

Per facilitarne la redazione, sono disponibili al seguente link i modelli di perizia:

https://protezionecivile.regione.vda.it/richiestecontributi-ocdpc1155-2025

L’’invio potrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma https://dannicalamita.regione.vda.it/GestioneEmergenze/Home

allegando la perizia alla domanda già presentata (“sottomessa”) on line entro i termini previsti.