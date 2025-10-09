 / Aosta Capitale

Aosta Capitale | 09 ottobre 2025, 14:50

La VDA protagonista all’IBBY Camp Lampedusa con il silent book “NIDO”

Dal 20 al 26 ottobre l’opera di Carolina Grosa e il progetto “Sentirsi a casa” portano inclusione e creatività sull’isola delle Pelagie

Ci sarà anche un pezzo di Valle d’Aosta al 13° IBBY Camp Lampedusa, in programma nell’isola dell’arcipelago delle Pelagie dal 20 al 26 ottobre. In occasione dell’evento internazionale dedicato alla formazione e alla promozione della lettura, infatti, verrà presentato “NIDO”, il silent book pensato e illustrato dall’illustratrice aostana Carolina Grosa e serigrafato dalle beneficiarie del progetto “Sentirsi a casa” del Comune di Aosta.

Il progetto - a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2021 per l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggior vulnerabilità sociale e realizzato in coprogettazione con le cooperative sociali La Sorgente, EnAIP VdA, L’Esprit à l’Envers, Indaco e La Libellula - ha coinvolto in percorsi di empowerment oltre 30 donne e le/i loro figli/e provenienti da Paesi Terzi.

NIDO costituisce la conclusione di una riflessione durata tre anni su cosa significhi sentirsi a casa, e per presentarlo è stato scelto un luogo simbolico: l’isola di Lampedusa e la sua biblioteca che ospita una vastissima selezione dei migliori libri silent book pubblicati in tutto il mondo.

Oltre alla presentazione dell’opera le donne di “Sentirsi a casa” sono state coinvolte nella progettazione di un piccolo laboratorio sul tema del senso di appartenenza, sull’avere luogo, che loro stesse, insieme alle educatrici e all’illustratrice, proporranno nelle scuole dell’isola.

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore