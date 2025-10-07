Musica classica: due talenti in concerto ad Aosta

Domenica 12 ottobre per il secondo appuntamento della rassegna che si terrà presso l’Auditorium SFOM di Aosta, siamo lieti di ospitare il violinista Martino Grosa, giovane talento aostano e la pianista Eliana Grasso.

La manifestazione si realizza grazie al prezioso sostegno dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali, della Fondazione CRT e di CVA Energie e in collaborazione con la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

I due artisti proporranno un concerto di grande interesse, con due capolavori della musica da camera dell’800, quali le sonate di Grieg e di Franck.

Aprirà il concerto la Sonata in do minore op. 45 di Edward GRIEG composta nel 1869 e dedicata al violinista Johan Severin Svendsen, il suo primo interprete.

La sonata di Grieg, incorpora sottili influenze folk norvegesi, ed è la più celebre della terna di sonate per violino e pianoforte composta da Grieg ed è contraddistinta dalla straordinaria freschezza dell'invenzione melodica, la finezza del linguaggio armonico, il ruolo portante del tematismo in quanto tale; tali elementi vi appaiono infatti ottimamente coordinati e risolti nel contesto costruttivo e formale del genere.

La sublime Sonata di César Franck, ascrivibile alla maturità artistica del compositore, si impone per proprio merito, nella musica cameristica francese, come la pagina meglio riuscita del suo genere; tanto da essere stata definita un "lavoro cartesiano", per la limpidezza strutturale e l'infallibile equilibrio che governano il dialogo dei due strumenti.

Il violinista Martino Grosa, giovane di età ma non di esperienza, ha conseguito la laurea di II livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste sotto la guida di Fabrizio Pavone. Attualmente frequenta i corsi di perfezionamento presso l’Accademia Perosi di Biella con Roberto Ranfaldi, e la classe di Perfezionamento dell’Accademia di Musica di Pinerolo con Cecilia Ziano. Ha frequentato masterclass di musica da camera con Ivan Rabaglia e Maurizio Baglini. Nel 2023 frequenta il corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra della Scuola APM di Saluzzo sotto la guida di Sergey Galaktionov, Stefano Vagnarelli, Cecilia Bacci, Marina Bertolo e Marco Polidori, risultando unico idoneo tra i violini nell’audizione finale per la Filarmonica TRT.

La pianista Eliana GRASSO, svolge un intensa attività concertistica in Europa e negli Stati Uniti in sale rinomate come la Carnegie Hall a New York, la Wigmore Hall a Londra, la Sala Verdi a Milano, la Royal Academy of Music a Londra, l’Heremitage di San Pietroburgo, Theatre La Filature di Mulhouse, la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona, il Teatro Sociale di Bellinzona, la Cappella Paolina del Quirinale a Roma, Bloomsbury Theater di Londra, Salon Chopin (Société Historique Polonaise) a Parigi, Ibsenhut Theatre in Norvegia, Palazzo Ducale a Mantova, Teatro Piccolo Regio a Torino e numerose altre.

Programma

Edward GRIEG Sonata op. 45 in do minore

Allegro molto ed appassionato - Allegretto espressivo alla romanza

Allegro animato

César FRANCK Sonata in la maggiore

Allegretto ben moderato - Allegro – Recitativo - Allegretto poco mosso

Come di consueto seguirà l’aperitivo; l’ingresso è a posto unico a 8€.

Prenotazioni: info@cantieredellamusica.it

Biglietti acquistabili sul sito www.cantieredellamusica.it e anche in loco.