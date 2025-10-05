Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi, la festa del pane che unisce le montagne

C’è un profumo che, più di ogni altro, sa di casa, di forno acceso e di mani che impastano insieme: è quello del pan ner, il pane di segale delle Alpi. In Valle d’Aosta, questo profumo tornerà a diffondersi nei borghi, nei villaggi e nelle frazioni sabato 18 e domenica 19 ottobre, quando si accenderanno ben 66 forni in 49 comuni per la decima edizione di Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi.

Una festa che non è solo gastronomica, ma profondamente culturale e identitaria: una celebrazione della memoria, dei gesti antichi, della comunità che si ritrova intorno al forno, come accadeva un tempo.

Il pane che racconta la montagna

In Valle d’Aosta, il pane nero di segale non è mai stato soltanto un alimento: era una forma di sostentamento collettivo, un rito agricolo e sociale. Ogni famiglia portava la sua farina al forno del villaggio, e il pane, una volta cotto, veniva appeso in cantina a stagionare per mesi.

Con Lo Pan Ner, questo gesto semplice e ancestrale è diventato simbolo di identità e di cooperazione tra popoli alpini. L’iniziativa, infatti, coinvolge non solo la Valle d’Aosta, ma anche la Lombardia, il Piemonte, il Vallese, i Grigioni e la Savoia: territori che condividono le stesse montagne, lo stesso clima, e la stessa cultura del fare insieme.

“Lo Pan Ner rappresenta una straordinaria occasione di comunità e di memoria condivisa – dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – un rito che si rinnova ogni anno grazie alla passione dei volontari e delle comunità locali, capace di unire territori diversi attorno a un simbolo semplice e potente come il pane.”

Quest’anno sarà Arnad a ospitare gli eventi conclusivi della festa, domenica 19 ottobre, dopo che sabato i forni frazionali di tutta la regione si animeranno di attività, dimostrazioni e degustazioni.

Il programma è ricco e coinvolgente: passeggiate tra i forni di Sisan, Machaby e Champassermaz, laboratori di panificazione, esposizioni di utensili antichi e dimostrazioni dal vivo di macinatura della segale con il mugnaio Giorgio Pagliero. Non mancheranno il mercatino dei prodotti del territorio e le visite guidate ai tesori storici di Arnad, tra chiese, cappelle e castelli.

Alle 15:30, uno dei momenti più attesi: lo show-cooking del celebre pastry chef Tommaso Foglia, volto noto di Bake Off Italia, che presenterà un dolce inedito ispirato alla farina di segale valdostana.

Un omaggio raffinato e contemporaneo a un ingrediente povero ma nobile, che affonda le sue radici nella civiltà contadina e che oggi torna protagonista di una cucina che riscopre la semplicità come valore.

Dietro ogni pagnotta di pane nero ci sono storie di famiglie, di mani callose, di forni che hanno visto passare generazioni. Ma c’è anche il futuro: quello delle giovani leve che imparano dai nonni l’arte dell’impasto, e di chi oggi coltiva la segale per ridare vita ai campi e alla filiera cerealicola locale.

È questa la forza di Lo Pan Ner: unire passato e presente, riscoprendo l’importanza del fare insieme, del condividere saperi, del ritrovarsi comunità.

E così, ogni ottobre, la Valle d’Aosta si trasforma in un grande forno diffuso, dove il profumo del pane nero diventa messaggio di identità e speranza. Perché il futuro delle nostre montagne, come il pane, nasce sempre da un impasto di tradizione e passione.

📅 Quando: 18 e 19 ottobre 2025

📍 Dove: Arnad e in tutta la Valle d’Aosta

🍞 Info e programma completo: www.lopanner.com