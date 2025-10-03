YouthBank Valle d’Aosta, aperte le candidature per la nuova edizione

Un ciclo si è chiuso, ma un altro sta per iniziare. Sabato 27 settembre scorso, Plus ha ospitato l’evento di chiusura del Comitato YouthBank 2024-2025, dove i membri del team hanno ricevuto un attestato di partecipazione per il loro impegno, che ha dato vita a progetti concreti e significativi per la comunità valdostana. Tuttavia, questa serata non è solo un arrivederci, ma anche l'inizio di una nuova avventura, con l’apertura della finestra di candidatura per l’edizione 2025-2026 della YouthBank.

Questa iniziativa internazionale, che da anni sta alimentando la creatività e la responsabilizzazione dei giovani, è una vera e propria opportunità per chi desidera fare la differenza nel proprio territorio. YouthBank offre al gruppo di persone selezionate la possibilità concreta di gestire in autonomia un budget concreto per finanziare altre iniziative rivolte al mondo giovanile. Gli Youth bankers partiranno da una scelta delle priorità su cui indicizzare il loro bando, organizzeranno una conferenza stampa e una campagna promozionale e infine saranno chiamati a selezionare i progetti più interessanti e seguirne lo sviluppo. Per questo, la YouthBank è un’opportunità per formarsi professionalmente, fare esperienza sul campo e contribuire attivamente alla crescita sociale, culturale ed economica del nostro territorio, celebrando i valori di attivismo, inclusione, lavoro di squadra, tolleranza, trasparenza, positività ed entusiasmo. È uno spazio che accoglie tutte quelle idee che possono dare forma a un futuro migliore per la nostra comunità.



La serata del 27 settembre è stata anche l’occasione per conoscere i membri del comitato uscente, che hanno parlato delle loro esperienze, portando alla luce i valori che hanno reso i loro progetti così speciali. Tra gli ospiti Patrik Vesan, Segretario generale della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, il portavoce della Consulta dei giovani della BCC e Fabiola Megna di Plus. La serata è stata all'insegna dell’impegno giovanile e della solidarietà, concludendo il ciclo con un’apericena che ha visto la partecipazione di numerosi giovani e adulti impegnati a costruire insieme una comunità più forte.

Ora è il momento di pensare al futuro. La finestra di candidatura è aperta fino al 20 ottobre 2025, e tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni sono invitati a candidarsi per diventare i nuovi protagonisti di YouthBank Valle d’Aosta.

“YouthBank rappresenta una delle nostre iniziative più belle e significative – commenta Patrik Vesan, Segretario generale della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta. “È una piattaforma che offre ai giovani l’opportunità di prendere in mano le redini del cambiamento, di lavorare insieme, di crescere e di dare voce alle proprie idee. Siamo entusiasti di vedere come ogni anno i ragazzi si impegnino a realizzare progetti che migliorano davvero il territorio, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà l’edizione 2026.”

Candidature fino al 20 ottobre andando sul sito della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta nella pagina dedicata alla YouthBank.

https://www.fondazionevda.it/youthbank-valle-daosta/