Changement de présidence à la Fondation Barry

Lors de sa séance du 27 août 2025, le Conseil de Fondation a nommé Claude Moret à la présidence de la Fondation Barry, en succession de Jean-Maurice Tornay. Après dix-sept années de service exemplaire, ce dernier quitte ses fonctions de Président satisfait et serein. Sous sa conduite, la Fondation Barry a connu un essor remarquable, dont le point culminant est l’ouverture cet été de Barryland, parc thématique spectaculaire dédié au chien Saint-Bernard. Le Conseil de Fondation a exprimé sa gratitude pour sa vision, son engagement et son dévouement sans faille au service de la mission, quasiment depuis les débuts de l’institution.

Le nouveau Président, Claude Moret, ancien directeur de la Banque Cantonale du Valais région Martigny et jusqu’ici Vice-Président, entend renforcer la visibilité et les valeurs de la Fondation Barry en s’appuyant sur la vitrine que représente désormais Barryland. Son fil conducteur sera d’assurer la continuité qualitative de l’élevage des chiens Saint-Bernard, de développer les activités sociales de la fondation à travers toute la Suisse et d’innover constamment pour garantir le succès durable du nouveau parc.

« Après le sprint intense qui a permis de concrétiser notre vitrine, Barryland, je m’engage désormais, aux côtés de la directrice et de l’équipe en place, dans un marathon visant à en assurer le développement harmonieux et durable », a résumé Claude Moret, posant symboliquement aux côtés de Syrah de Grand St. Bernard.