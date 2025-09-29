Open day didattica: un weekend per insegnanti e famiglie al MAV e allo SpaziØrsoEdu

Un fine settimana interamente dedicato al mondo della scuola e a chi lo anima ogni giorno. In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano apre le sue porte agli insegnanti e alle loro famiglie con un Open Day Didattico in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025.

Due giornate che offriranno l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta educativa 2025/2026, di esplorare gli spazi didattici e di dialogare direttamente con i responsabili dei servizi educativi del museo. Un’occasione per vivere in prima persona la metodologia del fare, da sempre cuore della filosofia del MAV.

Il programma si apre sabato 4 ottobre dalle 10 alle 17 con le attività a SpaziØrsoEdu, il nuovo spazio educativo del MAV allestito nella cornice suggestiva della Collegiata di Sant’Orso di Aosta. Qui insegnanti ed educatori potranno scoprire un luogo pensato per accogliere attività rivolte sia alla primissima infanzia (0-3 anni) sia agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Un ambiente innovativo e inclusivo, che mette al centro creatività, partecipazione e crescita.

Domenica 5 ottobre, sempre dalle 10 alle 17, l’appuntamento si sposta nella sede principale del MAV a Fénis, dove i docenti potranno visitare lo spazio espositivo e cimentarsi con le proposte della Falegnameria Didattica, pensata per trasmettere la cultura materiale e il sapere artigiano attraverso l’esperienza pratica.

In entrambe le giornate sarà possibile incontrare lo staff educativo, conoscere da vicino le proposte didattiche pensate per tutte le fasce scolastiche, partecipare ad attività dimostrative e scambiare idee, esperienze e progetti futuri.

L’ingresso e la partecipazione all’Open Day saranno gratuiti per tutti gli insegnanti e i loro familiari.

Per informazioni è possibile contattare il museo al numero 0165 1835122 o scrivere a atelier@lartisana.vda.it