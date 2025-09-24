Attenzione agli acquisti sulla piattaforma seconda solo ad Amazon

Temu è una piattaforma di e-commerce gestita dalla società cinese PDD Holdings, attiva a livello globale. Propone in vendita oggetti di ogni tipo a prezzi molto competitivi. Il successo di Temu è dovuto, infatti, alla varietà degli articoli proposti e ai prezzi super contenuti: basti pensare che nel 2024 ha registrato un fatturato di più di 50 miliardi.

I compratori della piattaforma prediligono principalmente l’acquisto di prodotti tecnologici, ma non disdegnano abbigliamento, calzature, articoli per la casa e cosmetici.

Attenzione, però, a ciò che si decide di comprare su Temu: questa storia dimostra come tutti i clienti della piattaforma possano incorrere in multe salatissime. Tutto quello che c’è da sapere per acquistare in modo sicuro.

Le piattaforme di e-commerce di origine asiatica sono da anni nel mirino della Commissione Europea per le violazioni delle leggi in vigore nei paesi dell’Unione in merito alla vendita di prodotti a prezzi stracciati. Inoltre, come è stato dimostrato da diversi studi, su queste piattaforme i prodotti venduti registrano una massiccia presenza di materiali tossici.

Ma non è tutto: Temu è stata accusata di lavoro forzato per la produzione di molti articoli che, oltre ad essere realizzati da dipendenti probabilmente ridotti in stato di sfruttamento, risultano anche scadenti e difettosi.

Ad aggiungere ombre sul modo di operare di Temu ci sono le denunce di alcuni consumatori che raccontano di aver ricevuto articoli simili a repliche economiche di quelli venduti dai brand più conosciuti. E proprio in questi casi si corre il rischio di una multa salatissima: ecco cosa è accaduto ad alcuni acquirenti romani di Temu.

Come riportato dai media, uno dei clienti ha acquistato un prodotto a soli 42 euro: si trattava di un articolo che riproduceva una griffe, una maglietta ispirata a Monsters & Co. e dei fermagli per capelli di Inside Out. All’arrivo alla dogana, però, i pacchi sono stati sottoposti alla perizia degli avvocati, risultando contraffatti.

Per tale motivo, chi aveva acquistato i prodotti fake da Temu si è visto recapitare una multa da 618 euro. I rischi, quindi, nell’acquistare da piattaforme di e-commerce extra UE sono concreti: le multe possono arrivare fino a 7.000 euro.