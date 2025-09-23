Contributi a fondo perso per la competitività delle aziende agricole ordinarie

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che è possibile presentare, con decorrenza da lunedì 3 novembre 2025 e fino alle ore 23,59 di venerdì 6 febbraio 2026, la domanda per la concessione dei contributi a fondo perso per investimenti finalizzati a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Gli interventi ammissibili si riferiscono a spese relative ad investimenti inerenti alla produzione primaria e/o funzionali alla commercializzazione, alla trasformazione e/o alla conservazione dei prodotti aziendali, ma anche a interventi, nei limiti dell’autoconsumo, di efficientamento energetico e di realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, miglioramenti fondiari ed acquisto terreni strettamente connessi alla realizzazione dell’investimenti proposti.

Come previsto dai criteri approvati con Provvedimento del funzionario PPR 386 in data 16/09/2025, a cui si demanda per un puntuale esame dei costi ammissibili, possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento gli agricoltori in forma singola o associata ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

L’aiuto pubblico previsto per tale intervento è pari all’60% della spesa ritenuta ammissibile da un minimo di 80.000,00 euro ad un massimo di 800.000,00 euro.

Come stabilito dai criteri approvati con DGR 925 del 21 luglio 2025, per gli investimenti di cui sopra, è possibile presentare, nei medesimi limiti temporali del bando, domanda ai sensi della LR 17/2016 per la concessione di mutuo a tasso agevolato integrativo al contributo in conto capitale previsto.

Si informa inoltre che anche per questo bando, nelle azioni di semplificazione amministrativa intraprese dall’Amministrazione, viene data la possibilità agli utenti di avvalersi di vari fogli di calcolo del costo semplificato.

Le domande sono presentate, previo accreditamento, telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN), dalla data di apertura ed entro il termine di chiusura del bando, da parte degli utenti abilitati alla compilazione.

Sono proponibili ad aiuto esclusivamente lavori da avviare in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

Per qualsiasi informazione è possibile reperire la documentazione inserita sul sito istituzionale dell’amministrazione al seguente link: