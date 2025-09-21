Un Cantuccio di Pace con Emergency ad Aosta e Gressan

Un biscotto che racconta la pace e la condivisione, trasformando un’antica galletta da soldati in simbolo di riconciliazione. È il “Cantuccio di Pace” che EMERGENCY porterà in tutta Italia dal 3 al 5 ottobre, con oltre duemila volontari impegnati in venti regioni.

Ad Aosta l’appuntamento è sabato 4 ottobre in Place des Franchises, dalle 9.30 alle 18.00, mentre domenica 5 i volontari saranno presenti alla 41ª Fêta di Pomme, nell’area verde di Gressan, dalle 10.00 alle 18.00. In entrambe le occasioni sarà possibile ricevere i tipici biscotti toscani, confezionati in sacchetti da 250 grammi, prodotti dalla pasticceria artigianale Bonci di Montevarchi, storica azienda familiare che da settant’anni tramanda l’arte pasticcera.

La scelta del cantuccio non è casuale: nato come cibo di sostentamento per i soldati romani, arricchito in epoca medicea con mandorle e ingredienti pregiati, oggi diventa messaggio di festa, pace e condivisione. Un simbolo perfetto per accompagnare la campagna di EMERGENCY a sostegno del proprio lavoro medico e umanitario nella martoriata Striscia di Gaza.

Il Gruppo Emergency Aosta invita cittadini e visitatori a partecipare, trasformando un semplice gesto di solidarietà in un contributo concreto. Per conoscere tutte le piazze italiane coinvolte nell’iniziativa è possibile consultare il sito ufficiale www.emergency.it/cantuccio.