Street Art: stili, voci e linguaggi dell’arte urbana contemporanea è il titolo della conferenza in programma domenica 21 settembre 2025, alle ore 17.00, al Forte di Bard promossa nell’ambito della mostra Street Art Revolution. Banksy e compagni: itinerari d’arte.

Relatori saranno Patrizia Cattaneo Moresi, Direttrice di Artrust e curatrice della mostra, Cyrille Gouyette, Storico dell’arte e Chargé de Mission del Musée du Louvre e Andrea Ravo Mattoni, Street artist. L’incontro sarà introdotto dal Direttore del Forte di Bard, Luca Bringhen.

A seguire, visita guidata alla mostra Street Art Revolution. Banksy e compagni: itinerari d’arte.

L’accesso alla conferenza e alla visita guidata è incluso nel biglietto di ingresso alla mostra (intero: 12,00 euro, ridotto: 10,00; ragazzi 18-25 anni: 6,00; gratuità: 0-18 anni).

Prenotazione obbligatoria:

prenotazioni@fortedibard.it

T. + 39 0125 833811 - 833818