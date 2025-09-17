Quand les histoires deviennent des maisons : Matteo Pericoli explore l’architecture littéraire à Aoste

Imaginez entrer dans un roman et ressentir ses murs, ses escaliers, ses pièces comme si vous y étiez. C’est exactement ce que propose Matteo Pericoli, architecte, dessinateur et écrivain, lors de la conférence « Les histoires sont des maisons ? Un voyage à la découverte de l’architecture littéraire », organisée jeudi 25 septembre à 18 h à la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste.

Dans le cadre de la manifestation « Plaisirs de cultures », Pericoli emmène le public dans un univers où la littérature se transforme en architecture. Mais attention : il ne s’agit pas de visualiser les décors décrits dans un roman. Non, ici, la construction narrative elle-même devient un espace tangible, une structure que le lecteur peut ressentir et parcourir. Une approche originale qui mêle imagination, dessin et métalittérature, et qui révèle combien nos lectures sont profondément spatiales, intuitives et interactives.

Au programme de la soirée : l’analyse d’œuvres emblématiques, de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad à Les Années d’Annie Ernaux, en passant par L’Adversaire d’Emmanuel Carrère et la nouvelle La Récolte d’Amy Hempel. Chaque exemple montre comment une histoire peut devenir un véritable bâtiment de l’esprit.

Matteo Pericoli n’est pas seulement un théoricien. Ses ouvrages illustrés, comme Manhattan Unfurled ou Finestre su New York, et sa fresque murale Skyline of the World installée au terminal d’American Airlines à JFK, témoignent de son talent pour traduire la vision architecturale en images accessibles et fascinantes. Ses dessins ont été publiés dans The New York Times, The New Yorker, The Observer, The Paris Review Daily et La Stampa.

Cette rencontre unique, inscrite dans le cycle « Agrotech – La technologie rencontre l’agriculture », offre au public un regard neuf sur l’architecture du passé et les formes du futur, en mêlant art, imagination et savoir-faire littéraire. L’entrée est libre, mais attention : les places sont limitées. Une occasion à ne pas manquer pour explorer comment les mots peuvent bâtir des espaces aussi réels que notre perception du monde.