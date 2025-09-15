Bonus psicologo, requisiti e modalità per fare domanda

L’Inps ha reso noti requisiti, importi e modalità per presentare la domanda del bonus psicologo 2025. Il contributo vuole offrire un sostegno ai cittadini che hanno bisogno di un percorso di psicoterapia.

La misura, resa strutturale dalla legge di Bilancio 2023, è disciplinata per il 2024/2025 dal decreto interministeriale (Salute-MEF) sul riparto delle risorse relative al “bonus psicologo” per l’anno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto. Il decreto prevede che “possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.

Due i requisiti necessari al momento della presentazione della domanda: residenza in Italia e ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

Il bonus psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

La domanda può essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025.

Per accedere al beneficio la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

portale web dell’Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS). Il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

I beneficiari avranno 270 giorni di tempo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie, per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice verrà automaticamente annullato.

Da quest’anno c’è un cambiamento: i beneficiari del bonus psicologo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio. È previsto, in tal caso, un unico scorrimento delle graduatorie.

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari. L’erogazione è subordinata al trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Niente bonus, invece, per i residenti nella Provincia autonoma di Trento. L’Inps spiega infatti che la Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del bonus psicologo. L’acquisizione delle domande sarà dunque bloccata per i residenti della zona.