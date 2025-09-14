Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste 2025: la chiesa ed il cimitero di Fontaney

Domenica 21 settembre 2025, alle ore 16.00, la rassegna Plaisirs de culture invita a un viaggio nel tempo attraverso l’antica chiesa di Fontaney e il suo cimitero, appena restituiti al pubblico grazie a un accurato intervento di restauro e recupero.

A guidare la visita saranno i progettisti e i direttori dei lavori, pronti a svelare non solo le scelte tecniche e i segreti del restauro, ma anche la storia e le curiosità che rendono unico questo complesso. Dalla struttura architettonica agli elementi decorativi interni, ogni pietra racconta la vita e le tradizioni della comunità di Pont-Saint-Martin.

Situata in Via Perloz, 34, la chiesa di Fontaney conserva tracce di secoli di storia religiosa e sociale. Il restauro ha permesso di recuperare la bellezza originaria degli spazi sacri e di valorizzare il cimitero annesso, luogo di memoria e riflessione, dove passato e presente si incontrano. I visitatori potranno ammirare i dettagli architettonici, scoprire le storie delle famiglie locali e comprendere il ruolo centrale che la chiesa ha avuto nella vita della valle.

Oltre all’aspetto storico, la visita offre anche un’esperienza sensoriale: passeggiando tra le navate, i muri restaurati e le tombe, si percepisce il dialogo tra arte, fede e comunità, in un contesto che unisce la quiete del luogo alla ricchezza culturale e identitaria del territorio.

La partecipazione è aperta a tutti, con informazioni e prenotazioni presso la Biblioteca Comunale di Pont-Saint-Martin: telefono 0125 807793, email biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire la Valle d’Aosta anche attraverso i suoi piccoli gioielli nascosti, dove storia, architettura e memoria si incontrano e parlano al cuore dei visitatori.