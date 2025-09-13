GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027. In particolare, riguardano la realizzazione di una barriera paramassi lungo la pista Grangette Vencorere, nel Comune di Verrayes, e l’acquisizione dei servizi tecnici e la realizzazione di un guado sul sentiero Arpy-Lago d’Arpy.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono stati concessi dei contributi per il restauro dei beni culturali di interesse religioso, appartenenti a istituzioni ed enti ecclesiastici. In particolare, gli interventi riguardano: la Parrocchia di San Lorenzo a Chambave; la Parrocchia di Santa Maria Assunta a Morgex; la Parrocchia di Santo Stefano ad Allein; la Parrocchia di Sant’Orso a Cogne; la Parrocchia di S. Ilario a Nus; la Parrocchia di San Giovanni Battista a Gressoney-Saint-Jean; la Cattedrale di Santa Maria Assunta ad Aosta.

È stato inoltre approvato il programma della 41ª edizione della Saison culturelle 2025-2026. Nello specifico: la sezione Littérature si svolgerà al Teatro Splendor e sarà dedicata alla presentazione di novità editoriali della narrativa e della saggistica italiana, oltre che alla produzione letteraria contemporanea, con la partecipazione di autori, autrici e giornalisti esperti di geopolitica e attualità; la sezione Cinéma si svolgerà al Cinéma Théâtre de la Ville e comprenderà 50 titoli di film d’essai; la sezione Spectacle proporrà 25 spettacoli, 4 progetti selezionati tramite open call e alcuni eventi organizzati dalla struttura attività culturali sul territorio.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la variante e la revisione alla relazione tecnica e alla cartografia del Comune di Saint-Marcel, riferita ai terreni interessati da fenomeni di trasporto in massa. L’adozione dell’atto consente di modificare le perimetrazioni degli attuali ambiti inedificabili sul conoide del torrente Saint-Marcel.

Sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di un contributo straordinario al Comune di Gressoney-La-Trinité, destinato all’allestimento di una postazione informativa virtuale dedicata alla marmotta del Lyskamm.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Giunta regionale ha preso atto dell’esito dei lavori della commissione di valutazione in merito alle schede intervento da proporre al Ministero del Turismo, per la decisione finale sull’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di conto capitale per il 2024.