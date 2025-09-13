Politique qui enivre

“Mi sento frastornato, come un ubriaco che non trova più la strada di casa.” Le parole di un lettore, più che una confessione, sono lo specchio della condizione in cui versa la nostra comunità politica. Non è un’immagine forzata: la Valle d’Aosta sembra davvero barcollare, non per il vino dei filari di Chambave o Morgex, ma per l’incapacità cronica dei suoi rappresentanti di reggere la barra dritta.

Dal 2017 ad oggi abbiamo visto succedersi ben sette presidenti della Regione. Sette. Una vergogna che da sola basterebbe a certificare la crisi istituzionale di un’autonomia ridotta a cabaret. Una girandola di governi che fa invidia ai “vituperati governi romani”, quelli che per decenni abbiamo additato come simbolo di instabilità. Oggi siamo noi a dare spettacolo, con la differenza che a Roma almeno si decide, mentre qui ci si balocca nel piccolo potere di bottega.

E mentre i politici giocano al cambio di poltrone, la Valle si scontra con una legge elettorale pasticciata e senza visione, una chiusura di bilancio regionale che scricchiola, e il caso CVA che mette a nudo la mancanza di una strategia condivisa sul più grande patrimonio pubblico che abbiamo. Quale prospettiva per il futuro? Nessuna. Si vivacchia alla giornata, si tira a campare, si svende la dignità di un popolo che un tempo sapeva dove andare.

Ma non basta puntare il dito contro chi governa: le opposizioni non sono da meno. Perché non hanno saputo fare altro che giocare alla lotta di posizione, pronti a gettarsi sulla sedia appena resta libera, ma senza alcuna visione, senza prospettiva politica credibile. Opposizioni che gridano solo per sostituirsi ai governi, incapaci di proporre un progetto serio e alternativo. In questo teatrino, chi è fuori dal potere sogna solo di entrarci, chi è dentro fa di tutto per restarci, e nessuno pensa davvero al bene della Valle.

Ma che memoria lasceremo ai nostri giovani? Che rispetto avremo per i nostri avi, che hanno sacrificato sudore e coraggio per costruire un’autonomia ora sciolta come neve nella Dora Baltea, trascinata via oltre Pont-Saint-Martin? Altro che presidio di libertà: qui restano solo rovine amministrative e il discredito delle istituzioni.

Eppure, quando arriverà il giorno delle urne, gli elettori valdostani saranno “invitati” a partecipare con lo stesso teatrino di sempre: candidati voltagabbana che oggi giurano fedeltà e domani cambiano casacca; mentitori seriali che promettono il nuovo e consegnano solo il vecchio.

La verità è che questa politica non governa: ubriaca. Toglie lucidità, intorpidisce lo spirito civico, spinge i cittadini alla nausea e al disincanto. Ma chi ama davvero la Valle d’Aosta non può arrendersi a questo torpore. Serve la sobrietà della coerenza, il coraggio della verità, la forza della serietà.

E a chi oggi chiede fiducia, a chi sfilerà nelle piazze e nei mercati a promettere il mondo in cambio di un voto, bisogna avere il coraggio di dire chiaro e tondo: non vogliamo più ubriaconi della politica, non ci servono altri venditori di fumo. Vogliamo donne e uomini capaci di stare sobri, di guardare lontano e di costruire davvero il futuro della Valle d’Aosta. Chi non è in grado, meglio che resti a casa.

Sobrietà o disastro. Non c’è più tempo per barcollare.

Politica che ubriaca

« Je me sens étourdi, comme un ivrogne qui ne retrouve plus le chemin de la maison. » Les mots d’un lecteur, plus qu’une confession, sont le miroir de la condition dans laquelle se trouve notre communauté politique. L’image n’est pas exagérée : la Vallée d’Aoste titube, non pas à cause du vin des coteaux de Chambave ou de Morgex, mais à cause de l’incapacité chronique de ses représentants à garder le cap.

Depuis 2017, pas moins de sept présidents se sont succédé à la tête de la Région. Sept ! Une honte qui suffirait à elle seule à certifier la crise institutionnelle d’une autonomie réduite à un cabaret. Une valse de gouvernements qui ferait pâlir d’envie les “gouvernements romains tant décriés”, ceux que nous avons longtemps pointés du doigt comme symboles d’instabilité. Aujourd’hui, c’est nous qui offrons ce triste spectacle, avec une différence : à Rome, au moins, on décide. Ici, on se contente de jouer avec les miettes du pouvoir.

Pendant que les politiciens s’amusent à changer de chaise, la Vallée affronte une loi électorale bricolée et sans vision, une clôture de budget régional incertaine et le dossier CVA, révélateur de l’absence totale de stratégie sur notre plus grand patrimoine public. Quelle perspective pour l’avenir ? Aucune. On vivote, on improvise, on dilapide la dignité d’un peuple qui, jadis, savait où aller.

Mais il ne suffit pas d’accuser ceux qui gouvernent : les oppositions ne valent pas mieux. Elles n’ont su faire qu’une chose : attendre leur tour pour s’asseoir, prêtes à bondir sur le fauteuil dès qu’il se libère, mais sans la moindre vision, sans projet politique crédible. Des oppositions qui crient seulement pour remplacer les gouvernants, incapables de proposer une véritable alternative. Dans ce théâtre, ceux qui sont dehors rêvent seulement d’entrer, ceux qui sont dedans font tout pour y rester, et personne ne pense réellement au bien de la Vallée.

Quelle mémoire laisserons-nous à nos jeunes ? Quel respect pour nos ancêtres qui ont tant donné pour construire une autonomie aujourd’hui dissoute comme neige dans la Doire Baltée, emportée au-delà de Pont-Saint-Martin ? Loin d’un rempart de liberté, il ne reste que des ruines administratives et le discrédit des institutions.

Et pourtant, lorsque viendra le jour des urnes, les électeurs valdôtains seront “invités” à participer au même cirque que toujours : candidats girouettes qui jurent fidélité aujourd’hui et changent de camp demain ; menteurs en série qui promettent du neuf et livrent de l’usé.

La vérité, c’est que cette politique ne gouverne pas : elle enivre. Elle ôte la lucidité, engourdit l’esprit civique, pousse les citoyens au dégoût et au désenchantement. Mais ceux qui aiment vraiment la Vallée d’Aoste ne peuvent pas se résigner à cette ivresse. Il faut la sobriété de la cohérence, le courage de la vérité, la force du sérieux.

Et à ceux qui aujourd’hui demandent la confiance, à ceux qui défileront sur les places et les marchés en promettant monts et merveilles contre un bulletin de vote, il faut avoir le courage de dire clairement : nous ne voulons plus d’ivrognes de la politique, nous n’avons pas besoin de nouveaux vendeurs de fumée. Nous voulons des femmes et des hommes capables de rester sobres, de regarder loin et de bâtir vraiment l’avenir de la Vallée d’Aoste. Ceux qui n’en sont pas capables, qu’ils restent chez eux.

Sobriété ou désastre. Il n’y a plus de temps pour tituber.