Obiettivo Torgnon: Una Maratona di Scatti per Esplorare il Territorio

L'amministrazione comunale di Torgnon e il Circolo Fotografico Incontroluce organizzano per domenica 12 ottobre 2025 la gara fotografica Torgnon Photo Marathon. Il concorso ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, naturale e sportivo del territorio di Torgnon attraverso la fotografia.

La maratona fotografica prevede tre temi che verranno svelati nel corso della giornata. Gli scatti dovranno concludersi entro la mezzanotte del giorno stesso. Le foto potranno essere inviate tramite sistemi telematici entro il 19 ottobre e verranno valutate da una giuria nei mesi successivi.

La maratona è aperta a tutti e si potrà partecipare con qualunque apparecchio atto a produrre immagini fotografiche, come una macchina fotografica ma anche uno smartphone.

Non è importante il tipo di attrezzatura, ma la voglia di divertirsi e di esprimere la propria creatività!

Ci si può iscrivere compilando il modulo di iscrizione online e versando una quota di partecipazione oppure, il giorno dell’evento, presso lo stand dell’associazione in Piazza Frutaz.

Tutti i partecipanti riceveranno una busta con materiale promozionale e un gadget dall’associazione Incontroluce. La proiezione delle fotografie e la premiazione delle dieci foto vincitrici, con premi offerti dalle attività di Torgnon, sono previste indicativamente per domenica 7 dicembre, alle ore

17.30 presso la Sala del Consiglio Comunale.

Info e iscrizioni: