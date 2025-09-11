Dal 17 al 19 settembre il laboratorio “La voce artistica”

Il Conservatoire de la Vallée d’Aoste organizza tre giornate dedicate alla voce e alle sue molteplici dimensioni artistiche e professionali. Dal 17 al 19 settembre 2025, all’Auditorium Renato Callisto Arnod in via Guido Rey ad Aosta, si terrà il laboratorio “La voce artistica”, curato dal dottor Diego Cossu, medico chirurgo specialista in Audiologia e Foniatria, foniatra e cantante lirico, esperto in deglutologia, vocologia e fonochirurgia.

Sarà un’occasione di approfondimento sul tema della voce nei suoi vari utilizzi, dall’eufonia ai disturbi della fonazione. L’iniziativa intende accompagnare i partecipanti in un percorso di conoscenza che abbraccia l’anatomia e la fisiologia del sistema vocale, l’analisi delle principali patologie funzionali e organiche, la scoperta delle tecnologie e delle metodiche più avanzate e la comprensione delle strategie didattiche personalizzate per l’educazione alla voce. Particolare attenzione anche alla prevenzione delle disfunzioni vocali e alla possibilità di individuare precocemente, già in età infantile, i segnali di eventuali fisiopatologie.

Il laboratorio si rivolge a docenti e studenti di musica, cantanti, coristi, direttori d’orchestra e di coro, compositori e strumentisti, ma anche ad attori, doppiatori, medici, logopedisti, studenti di medicina e insegnanti. È pensato per tutti i professionisti che fanno della voce il proprio strumento di lavoro e per coloro che desiderano avvicinarsi al concetto di eufonia attraverso un approccio rigorosamente medico-scientifico.

Le attività si svolgeranno nelle giornate del 17, 18 e 19 settembre, con orario 10-13 e 15-18. La partecipazione al laboratorio è gratuita.

L'evento è organizzato dal Conservatoire de la Vallée d'Aosta e rientra tra le iniziative finanziate con il contributo del Ministero dell’Università e della ricerca ai sensi del D.D. n. 1159 del 23 luglio 2023 - Bando PROBEN - Progetto PROBEN_0000010 “Salute, attività motoria e benessere in Accademia(S.A.M.B.A.)".