Accademia Unidee: aperto il bando per la borsa di studio per i ragazzi e le ragazze residenti in Valle d'Aosta

La borsa di studio andrà a coprire interamente la retta dei tre anni del corso in Arte Pubblica e il 50% della tassa di iscrizione.

Un’iniziativa che mette in luce la volontà dell’Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto di valorizzare i giovani talenti del territorio, dando loro modo di avvicinarsi al mondo dell’arte, supportandoli in maniera concreta.

L’Accademia Unidee è nata per costruire un futuro sostenibile, una visione di un possibile equilibrio tra l’artificio e la natura: il corso in Arte Pubblica insegna proprio come creare arte pubblica possa contribuire alla trasformazione della società. In un mondo in cui arte e impatto sociale sono sempre più intrecciati, il corso mette in risalto il ruolo dell’artista all’interno delle sfide contemporanee.

Proprio in questo senso, il percorso di studio è strettamente legato ai valori e ai linguaggi dell’arte contemporanea, che comprendono le arti visive, ma anche le performance dal vivo e contemplano l’utilizzo delle nuove tecnologie.

"La Valle d'Aosta è un territorio straordinario di incroci di culture e di profonda relazione tra natura e umanità. Queste borse di studio sono un modo per investire sul futuro dei giovani, per dar loro strumenti, competenze e una rete internazionale per trasformare il futuro, con un grande supporto economico che permette di crescere con libertà”, spiega il prof. Michele Cerruti But, Course leader del Corso Triennale.

Il bando è disponibile a questo link: https://accademiaunidee.it/unidee-media/2025/09/Borsa-Accademia-Unidee-Arte-Settembre-2025-scad-30.09-Aosta.pdf

La scadenza è fissata per il 30 settembre 2025, alle ore 16.