Contributi straordinari a sostegno delle cooperative sociali: al via le domande dall’8 settembre

La Regione Valle d’Aosta conferma l’attenzione verso il mondo della cooperazione sociale, pilastro fondamentale del welfare territoriale. Con la delibera approvata dalla Giunta, diventano operativi i contributi straordinari una tantum previsti dalla legge regionale n. 22/2025, destinati a sostenere concretamente le cooperative sociali iscritte al registro regionale.

Potranno beneficiarne le realtà che al 30 aprile 2025 risultavano regolarmente iscritte nella categoria “cooperative sociali”, con almeno un contratto in corso con una pubblica amministrazione valdostana dal 1° gennaio 2024 e che abbiano applicato il Contratto Collettivo Nazionale di settore ai propri dipendenti a tempo indeterminato.

L’importo del contributo è fissato in un massimo di 800 euro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato, con un tetto massimo di 80.000 euro per ogni cooperativa sociale. Si tratta di un riconoscimento tangibile del lavoro quotidiano svolto dalle cooperative, che operano spesso in contesti delicati come l’assistenza socio-sanitaria, i servizi educativi e l’inserimento lavorativo.

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 8 settembre e fino a martedì 30 settembre 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it. Il modulo di presentazione e tutte le disposizioni applicative sono disponibili sul sito istituzionale della Regione al seguente link: Contributi straordinari a favore delle cooperative sociali.

Con questo intervento, la Regione non solo garantisce un supporto economico immediato, ma invia un messaggio chiaro: investire nelle cooperative sociali significa rafforzare la coesione della comunità valdostana e sostenere chi quotidianamente crea lavoro e inclusione.