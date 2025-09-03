 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 03 settembre 2025, 16:39

Elezioni regionali 2025: definite le modalità di rendicontazione delle spese elettorali

In vista delle elezioni del Consiglio Valle del 28 settembre 2025, la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese elettorali ha approvato le direttive e i modelli per la presentazione dei rendiconti da parte dei rappresentanti e dei committenti responsabili di partiti, movimenti e liste di candidati.

In base alla legge regionale n. 3/1993, i limiti di spesa per la campagna elettorale sono così stabiliti: 75.000 euro per ciascuna lista; 1.500 euro per ciascun candidato.

Alla Commissione compete il controllo sulla conformità alla legge e la regolarità della documentazione giustificativa delle spese e delle fonti di finanziamento indicate nei rendiconti che le singole liste e ciascun candidato proclamato eletto dovrà produrre entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.

La Commissione di garanzia è stata istituita il 10 luglio 2025 con deliberazione n. 67/2025 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e si è ufficialmente insediata il 29 luglio. Ne fanno parte: Antonella Lucchese e Gianni Frand Genisot, commercialisti; Emiliano Bambace, dirigente della struttura Gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale; Tiziana Vallet, dirigente della struttura Enti locali della Presidenza della Regione; Christine Perrin, Segretario generale del Consiglio regionale, che la presiede.

La Commissione richiama inoltre gli adempimenti previsti dall’articolo 54-septies della legge regionale 3/1993, rivolti agli editori di quotidiani e periodici oltre che ai titolari di concessioni e autorizzazioni radiotelevisive. Tali soggetti dovranno comunicare, sia alla Commissione di garanzia sia al Corecom della Valle d'Aosta, mediante apposito modulo, le seguenti informazioni riguardanti esclusivamente le elezioni regionali: servizi di comunicazione politica e messaggi politici effettuati; spazi concessi (a titolo gratuito o oneroso); nominativi di coloro che vi hanno partecipato; introiti percepiti; nominativi di coloro che hanno provveduto ai pagamenti.

Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata del sito del Consiglio regionale:

https://www.consiglio.vda.it/app/elezioni#elezioni2025

red

