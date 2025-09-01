Cessata la situazione di grave pericolo di propagazione degli incendi boschivi

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che, in seguito alle mutate condizioni meteorologiche, la situazione di grave pericolo di propagazione di incendi boschivi che interessava il territorio regionale, può ritenersi cessata.
Per tale motivo è stato emesso il Decreto del Presidente della Regione n. 391 di revoca del precedente Decreto n. 372 del 12 agosto 2025, circa lo stato di eccezionale pericolo di propagazione di incendi boschivi, ai sensi dell’art.6 della L.r. 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni.