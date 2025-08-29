Borse di studio universitarie - Anno accademico 2025/2026

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione informa che è aperto il bando per l’individuazione degli idonei all’assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assiste lo studente universitario con disabilità gravissime durante le lezioni, in applicazione del Decreto MUR n. 455 del 17 luglio 2025, a favore di studenti iscritti all’Università della Valle d’Aosta e all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta.

Requisiti principali

Essere in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;

fruire dell’assistenza durante le lezioni di personale qualificato, scelto dal medesimo studente o dalla sua famiglia, attraverso un regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.

Scadenza

Le domande devono essere trasmesse tramite e-mail all’indirizzo borseunionline@regione.vda.it, entro le ore 12:00 di martedì 7 ottobre 2025.

Importi assegnabili: Euro 10.000,00

Per bando e modulistica consultare il sito:

Info: Ufficio borse di studio e finanziamenti scuole infanzia e primarie paritarie T. 0165 27 5809/5856/5857/5858



