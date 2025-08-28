Al via il progetto Capitale Rurale Italiana 2025 promosso da Feries

Sono aperte le candidature per l’edizione 2025 del progetto Capitale Rurale Italiana. Promossa da Feries, società leader in Italia per la ricettività rurale e dei territori, proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it , l’iniziativa ha l’obiettivo di individuare e premiare il Comune italiano che meglio incarna lo spirito e la ricchezza del territorio e dare voce a chi investe in un turismo diffuso, autentico e sostenibile.

Certa che ogni luogo ha una storia da raccontare, un’identità da mostrare, una comunità che lavora ogni giorno per valorizzare tradizioni, natura e accoglienza, Feries rinnova il suo impegno per raccontare l’Italia più autentica. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto il borgo abruzzese di Pescasseroli (AQ) aggiudicarsi il titolo, continua da nord a sud dello Stivale la ricerca della Capitale Rurale tra i borghi più virtuosi in grado di unire ospitalità, cultura e valorizzazione del territorio.