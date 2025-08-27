Le Digourdì e il progetto “Voci di Sipario!”

La Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) è lieta informare che la compagnia di teatro popolare Le Digourdì di Charvensod, grazie al contributo ordinario 2025 del Celva, al contributo del Comune di Charvensod e al sostegno dell’impresa edile Fratelli Dall’Ara S.r.l., ha organizzato e portato a termine, tra venerdì 22 e domenica 24 agosto, il progetto “Voci di Sipario!” con laboratori teatrali per bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 16 anni, le cui attività di formazione sono state condotte da Enrica Barel, attrice, insegnante di recitazione da oltre 20 anni e cofondatrice della scuola di Teatro Anime Antiche di Milano.

In tre intense giornate, venti giovani hanno intrapreso un viaggio creativo in sei tappe, tra gioco, tecnica, scoperta e crescita interiore, con momenti conviviali e di riflessione, in cui ognuno è stato guidato a scoprire e amare la propria voce, il proprio modo di stare, di emozionarsi e di raccontarsi, provando inoltre l’emozione di calcare al Teatro Giacosa di Aosta, nella giornata di sabato 23, un vero palcoscenico.

“Siamo estremamente felici e orgogliosi di aver organizzato questi tre giorni di laboratori teatrali – dice Jordy Bollon attore e autore de Le Digourdì -. Molti genitori e soprattutto i partecipanti ci hanno chiesto di proseguire le attività di formazione teatrale con ulteriori corsi o laboratori. È un segnale profondamente positivo che ci stimola a investire sempre di più nel teatro per i più giovani. Ci impegneremo ad intercettare fondi per poter proporre percorsi di formazione teatrale ancora più strutturati, non tanto per poter performare su un palco, quanto per poter far crescere le nuove generazioni come persone consapevoli di sé stesse, delle proprie emotività e doti!”.

Accompagnati da alcuni attori de Le Digourdi, hanno partecipato a “Voci di Sipario!” i giovani Anaïs Bondaz, Yannick Bondaz, André Bornaz, Sophie Bornaz, Véronique Centoz, Agnès Charbonnier, Ajne Noemie Charbonnier, Agnès Dall’Ara, Violaine Dall’Ara, Céline Dunoyer, Maëlie Dunoyer, Désirée Pauline Linty, Azzurra Lucente, Reine Fleur Lucianaz, Aimé Pession, Margherita Preite, Marianna Preite, Julien Rosaire, Philippe Rosaire, e Marie Claire Stevanon.

“Ho avuto il privilegio di guidare un gruppo di ragazzi straordinari: educati, gentili, attenti, con un entusiasmo e una voglia di partecipare davvero esemplari – dice Enrica Barel -. Hanno saputo creare insieme un clima di collaborazione e amicizia che è stato un dono per tutti, costruendo un gruppo bello, vivo e affiatato. Per me è stata un’esperienza preziosa e indimenticabile che porterò con me, tornando a Milano, insieme a ricordi meravigliosi.”