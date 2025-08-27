Scuole riaperte: in Valle d’Aosta la campanella suona il 10 settembre

La scuola riapre in Valle d’Aosta il 10 settembre 2025, quel giorno in cui le campanelle si risvegliano con la solennità di un prosciutto che viene affettato al mattino presto: un’apertura che sa di slancio (e un filo di caffè forte, perché svegliarsi non è mai facile). Si torna, dunque, tra banchi e zaini, mentre altrove — in Alto Adige, Piemonte, Trento e Veneto — la scuola è già iniziata, pronti via, quasi che i piccoli avessero il jet lag da rientro anticipato.

In Valle d'Aosta, il sipario sulle lezioni si chiuderà il 10 giugno 2026: un “ultimo applauso” prima che l'estate, con il suo sole prepotente, si prenda tutto lo spazio possibile. Qua e là, però, la scuola continua ancora un po’ più a lungo: l’infanzia, che ama prendersi i suoi tempi, si trattiene fino al 30 giugno 2026.

Tra una lezione e l’altra, “chi dorme non piglia pesci”, dicono, e infatti le vacanze si susseguono come una staffetta: Natale (un bel break dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026), la Fiera di Sant’Orso (30–31 gennaio che profumano di pan di zenzero e rumore di campane), le vacanze invernali di Carnevale (16–18 febbraio), la Pasqua (2–6 aprile), e i ponti del 2 maggio e del 1° giugno per tirare il fiato tra un tema e un’interrogazione. Tutto per ricordarci che, anche con i libri in mano, “chi va piano va sano e va lontano”.

Un anno, insomma, che si dipana tra “il primo giorno che sa di promessa” e “l’ultimo che sa di ricordo”. Con una pausa strategica qua e là, come quando si prendono fiato prima di un bel discorso. E la Valle, con la sua autonomia, ci ha messo un tocco personale: niente date fantasmagoriche, ma un calendario solido come una pietra di montagna, attento al ritmo delle famiglie e alle tradizioni locali.

“Chi semina vento raccoglie tempesta”, giusto? Beh, qui si semina organizzazione e si raccoglie… serenità per famiglie e studenti. Anche la ripresa scolastica suona meno come una sveglia dolorosa e più come un invito a mettersi in gioco.

Infografica riaperture scolastiche