Ex Casa Deffeyes, il Comune di Aosta rimette all’asta lo storico immobile di via Croce di Città

Il Comune di Aosta apre ufficialmente la procedura di pubblico incanto per la vendita dell’ex Casa Deffeyes, immobile storico situato in via Croce di Città 93, nel centro storico del capoluogo. L’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio online, segna un passaggio significativo nelle politiche di valorizzazione del patrimonio comunale: l’obiettivo è quello di ridare nuova vita a uno stabile che porta con sé memoria e identità della città.

La base d’asta, definita con deliberazione della Giunta comunale n. 121/2025, è fissata a 864.150 euro, esclusi tasse e oneri di compravendita. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 24 novembre 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune in piazza Émile Chanoux.

L’ex Casa Deffeyes si trova nella parte nord del centro storico, lungo il tracciato pedonale di via Croce di Città, una delle arterie più caratteristiche e frequentate della città. L’accesso allo stabile, esclusivamente pedonale, avviene attraverso un varco che si apre proprio su questa via ricca di storia e attività commerciali.

Si tratta dunque di un’occasione unica per operatori privati o istituzionali interessati a investire in un immobile che, per posizione e caratteristiche, offre ampie possibilità di valorizzazione: dalla ricettività turistica a nuovi spazi culturali o commerciali, fino a progetti di residenzialità di pregio. La vendita dell’ex Casa Deffeyes non è soltanto un’operazione economica, ma anche la possibilità di contribuire a ripensare e riqualificare una porzione del centro storico di Aosta.

Il Comune invita quindi tutti i soggetti interessati a consultare la documentazione completa disponibile sul sito istituzionale, sezione Albo Pretorio, e a presentare la propria offerta seguendo le modalità previste dal bando. Per ulteriori chiarimenti è attivo l’indirizzo e-mail patrimonio@comune.aosta.it.

La messa all’asta di immobili comunali come questo rappresenta anche un banco di prova per il futuro: riuscire a coniugare la necessità di razionalizzare il patrimonio pubblico con la volontà di attrarre investimenti e nuove progettualità capaci di generare valore per l’intera comunità. L’ex Casa Deffeyes, nel cuore di Aosta, attende ora chi saprà immaginarne un nuovo destino.