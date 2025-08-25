Tunnel du Mont Blanc – Rénovation de la voûte : le deuxième chantier-test se déroulera du 1 er septembre au 12 décembre 2025

Pour la réalisation de ce chantier, le Tunnel du Mont Blanc sera totalement fermé au trafic à partir du lundi 1 er septembre, 17 h 00, jusqu’au vendredi 12 décembre 2025, 17 h 00.

Cette période a été choisie en collaboration avec la Préfecture de la Haute-Savoie et la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, l’automne étant considéré comme la période la moins impactante pour le tourisme, notamment pour les véhicules légers, les premiers utilisateurs du tunnel (75 % du trafic en 2024) et pour l’économie des deux régions.

Le type des travaux, les caractéristiques géométriques du tunnel, la nécessité de démonter toutes les installations technologiques dans les zones d'intervention et la sécurité des travailleurs ne permettent en aucun cas le passage d'une circulation routière, même temporaire, pendant toute la durée du chantier.

Le Tunnel du Mont Blanc, ouvrage qui a 60 ans, est désormais le premier parmi les grands tunnels européens à engager des travaux de rénovation profonds sur sa structure, avec des travaux de génie civil de grande ampleur sur la dalle qui supporte la chaussée ainsi que sur la voûte.

Les TMB-GEIE, ainsi que les entreprises et les équipes mobilisées, s’engagent dès à présent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier soit respecté, afin de limiter la période de fermeture dans les délais prévus.

Les deux concessionnaires ATMB et SITMB continuent de travailler avec les autorités des deux pays pour proposer les meilleures solutions alternatives de liaison entre la France et l’Italie pour la réalisation de ces travaux d’ampleur.

Travaux de rénovation de la voûte : le deuxième chantier-test se déroulera du 1 er septembre au 12 décembre 2025

Ce deuxième chantier expérimental concernera en 2025 la rénovation de la voûte sur deux endroits du tunnel, en amont et en aval de l’une des deux portions rénovées en 2024, située à environ 8 km de l’entrée française, pour un total de 254 mètres.

Ce chantier nécessitera la fermeture totale à la circulation durant presque 15 semaines consécutives. En effet, la réalisation de ces travaux implique de déposer tous les équipements de sécurité placés en voûte – les accélérateurs pour le contrôle du courant d’air longitudinal, les caméras et la détection automatique d’incident, le câble thermométrique, etc. – équipements qui représentent l’un des socles clés du dispositif de sécurité.

Étant impossible de les déposer chaque soir et de les remonter chaque matin, ces travaux nécessitent une fermeture totale au trafic.

La rénovation réalisée en 2025 sera effectuée en utilisant la même technologie d’intervention adoptée en 2024. Ces chantiers expérimentaux sont la clé de la poursuite de la rénovation. Ils permettront d’étudier tous les paramètres et ce n’est qu’à l’issue de ces phases que la suite de la rénovation de la voûte pourra être déterminée plus précisément.

Il s’agit d’identifier le meilleur mode opératoire, notamment la durée, la technologie employée, l’impact de la fermeture sur une longue durée et sur les itinéraires alternatifs, etc.

Ces travaux 2024 et 2025 représentent un investissement total de 50 millions d’euros.

Pourquoi engager des travaux de rénovation de la voûte ?

Le Tunnel du Mont Blanc a plus de 60 ans. Il est le premier parmi les grands tunnels européens à engager des travaux de rénovation profonds sur sa structure. En plus de l’entretien régulier réalisé lors des nuits de maintenance, cette infrastructure exceptionnelle entre naturellement dans une période où elle nécessite des travaux de génie civil de grande ampleur.

Ces travaux sont nécessaires pour garantir la pérennité de l’ouvrage sur le long terme. Depuis la réouverture du tunnel en 2002, le TMB-GEIE réalise des opérations d’auscultation annuelles de la voûte et de la dalle. Cette surveillance permanente de l’ouvrage permet de suivre son évolution dans le temps, ainsi que de déterminer les travaux futurs à mener.

La nature des travaux

Les deux portions de tunnel concernées par ces travaux, situées à environ 8 km depuis l’entrée française, ont déjà fait l’objet de travaux préparatoires :

Démontage des plaques de revêtement des parois et de leur sous-structure

Dépose des lampes et installation de l’éclairage de chantier

Mise en place d’ancrages provisoires (clous en fibre de verre de 5 m)

À partir du 1 er septembre, les travaux principaux seront lancés :

Dépose des équipements en voûte et piédroits (accélérateurs pour le contrôle du courant d’air longitudinal, caméras et détection automatique d’incident, câble thermométrique, panneaux à messages variables, signalisation verticale, etc.)

Mise en place d’un « confinement dynamique » pour intervenir en protection du risque de l’éventuelle présence d’amiante

Rabotage de précision de la structure optimisée à 26 cm au niveau de la clé de voûte

Démolition d’une partie de la voûte en béton

Captage des venues d’eau et mise en place de systèmes de drainage

Étanchéité complète sur piédroit et voûte

Réalisation du piédroit du nouveau revêtement coulé en place sur 2,5 mètres de hauteur

Pose, réglage et fixation d’environ 220 éléments de coques préfabriquées en béton armé

Injection de micro-mortier à l’arrière de la voûte et scellement des coques

Remise en place des équipements de sécurité, qui sera suivie par une phase de tests avant la réouverture au trafic

L’automne : la période de l’année où le trafic léger du tunnel est la plus faible

Conscients du lien fort que le Tunnel du Mont Blanc permet entre deux pays, les deux sociétés concessionnaires – la française ATMB et l’italienne SITMB – ainsi que le TMB-GEIE ont à cœur de mettre tout en œuvre pour continuer d’assurer l’accessibilité de cette voie de communication stratégique pour le tourisme et l’économie locale et européenne.

Pour cette fermeture de 15 semaines, la période automnale a été choisie en raison de sa fréquentation plus basse, notamment pour les véhicules légers, premiers utilisateurs du tunnel. Ces derniers ont représenté 75 % du trafic total en 2024.

Le Tunnel du Mont Blanc sera donc totalement fermé au trafic à partir du lundi 1 er septembre, 17 h 00, jusqu’au vendredi 12 décembre 2025, 17 h 00.

Également par rapport aux recommandations formulées par les autorités locales françaises et italiennes, le TMB GEIE s'engage dès à présent à tout mettre en œuvre pour que le trafic puisse être rétabli avant le 12 décembre, en informant en temps utile les institutions et les usagers d'une éventuelle réouverture anticipée du tunnel.

Les itinéraires alternatifs au Tunnel du Mont Blanc durant sa fermeture de 15 semaines consécutives

La carte des itinéraires alternatifs, proposée en collaboration avec la Préfecture de la Haute-Savoie et la Région Autonome Vallée d’Aoste, est disponible sur le site www.tunnelmb.net ainsi que sur l’application TMB Mobility.

La carte a été partagée également avec la Préfecture de la Savoie et la Région Piémont, elles aussi impactées par la fermeture du Tunnel du Mont Blanc.

On estime qu'environ 90 % des poids lourds se dirigeront vers le Tunnel du Fréjus, alors que les véhicules légers se répartiront, selon les origines et destinations, entre le Grand-Saint-Bernard, le Fréjus et les cols alpins.

Selon des sources officielles :

Le Col du Petit-Saint-Bernard sera fermé au trafic à compter du 22 septembre (en raison de travaux extraordinaires sur la Route Départementale côté France)

Le Tunnel du Grand-Saint-Bernard sera fermé au trafic pendant 9 nuits, réparties entre le 26 août et le 21 octobre, en raison de la fermeture de la route cantonale suisse A21 pour travaux de réhabilitation du tunnel Les Toules, endommagé au printemps par une avalanche

Les abonnements 10 et 20 passages

La date d’échéance de tous les abonnements (10 ou 20 passages) en cours de validité à la date du début de la fermeture totale (1 er septembre 2025) sera prolongée de 4 mois.

Le prolongement de la date de validité sera effectué de façon automatique. Il ne sera donc pas nécessaire d'envoyer une demande spécifique.