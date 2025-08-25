A Courmayeur la prima presentazione di Alpi on the road

Si terrà ai piedi del Monte Bianco la prima presentazione ufficiale di “Alpi on the road”, la nuova guida pubblicata da Lonely Planet Italia: l’appuntamento, patrocinato dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, è fissato per giovedì 28 agosto 2025, alle ore 11, al Jardin de l'Ange di Courmayeur.

All’incontro interverranno Roberto Ruffier della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Angelo Pittro, Direttore di Lonely Planet Italia, Denis Falconieri, autore della guida, Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM, e Jean Barocco, Consigliere nazionale UNCEM.

La guida contiene 50 itinerari - 25 in Italia e 25 oltreconfine - con percorsi che si snodano lungo tutto l'arco alpino, da Monaco a Trieste, collegando Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria e Slovenia: un volume pensato per chi desidera vivere un'avventura indimenticabile nel pieno rispetto dell'ambiente alpino. Ogni percorso è studiato per guidare il viaggiatore lungo strade panoramiche e suggestive, accompagnandolo con mappe dettagliate e indicazioni chiare tappa dopo tappa. Inoltre il volume è arricchito da approfondimenti culturali (storia locale, tradizioni, identità linguistiche) e da sezioni dedicate alle soste gastronomiche e alle specialità regionali.

Quella di Courmayeur è la prima tappa di un percorso che comprende altri quattro appuntamenti, a Torino, Trento, Brescia e Belluno, promossi da UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, con Lonely Planet Italia nell'ambito del Progetto italiae, progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.