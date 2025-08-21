Aggiornamento viabilità Oyace-Bionaz

Nel pomeriggio di oggi è prevista una nuova finestra di transito presidiata, dalle ore 17.30-18.30, per salire/scendere da Bionaz. Ugualmente domani: dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 13. A gestire le operazioni di passaggio dei veicoli sono i Comuni di Oyace e di Bionaz con l'ausilio dei Vigili del fuoco volontari e i volontari della Protezione civile.

La strada sarà nuovamente chiusa oggi, dopo le 18.30 e nella notte, per questione di sicurezza (per gli utenti e per gli operatori che sono impegnati negli interventi di ripristino), così domani per permettere di proseguire le attività di bonifica iniziate ieri mattina sul torrente Varère - al confine tra Bionaz e Oyace - oggetto di una colata detritica che ha coinvolto anche il manto stradale.