Avviso pubblico per contributi del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) 2025 – parte corrente e parte capitale

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che sono stati approvati gli Avvisi per la selezione delle proposte progettuali da presentare al Ministero del Turismo, finalizzate all’accesso al cofinanziamento del Fondo Unico Nazionale per il Turismo in parte corrente e in parte capitale per l’annualità 2025.

Per la parte corrente sono disponibili risorse pari a 469.920 euro, destinate a iniziative di rilevante interesse turistico in ambito sportivo, enogastronomico, culturale e sociale, coerenti con la strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile. Saranno valorizzate in particolare le iniziative orientate all’estensione della stagione turistica, al turismo d’impresa, alla promozione del Made in Italy e agli eventi sportivi e culturali organizzati in periodi lontani dai picchi di affluenza turistica. La documentazione e le informazioni relative all’Avviso per la parte corrente sono disponibili sul sito della Regione all’indirizzo: https://www.regione.vda.it/asstur/avviso_funt_parte_corrente_2025_i.aspx

Per la parte capitale sono disponibili risorse pari a 775.020 euro, destinate a progetti di investimento sul territorio promossi dagli Enti locali, con l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica attraverso interventi infrastrutturali e azioni orientate all’innovazione, alla sostenibilità e all’accessibilità fisica, digitale e ambientale delle destinazioni turistiche. I progetti dovranno promuovere forme di turismo che favoriscano la destagionalizzazione e la valorizzazione delle aree meno conosciute del territorio regionale. La documentazione e le informazioni relative all’Avviso per la parte capitale sono disponibili sul sito della Regione all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/asstur/avviso_funt_capitale_2025_i.aspx

Le proposte devono essere inviate entro il 15 settembre 2025 all’indirizzo PEC turismo@pec.regione.vda.it indicando nell’oggetto “Avviso FUNT di parte corrente – 2025” oppure “Avviso FUNT di parte capitale – 2025”.