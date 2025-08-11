Referendum conferma la legge regionale: la Valle d’Aosta sceglie le tre preferenze

La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che, attraverso il referendum regionale confermativo, gli elettori hanno scelto di confermare la legge sulla “Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere”, modificando la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, che disciplina l’elezione del Consiglio regionale.

La legge, già approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2025, sarà ora promulgata dal Presidente della Regione e pubblicata nel Bollettino ufficiale.

Il risultato finale vede il 52,14% dei votanti a favore (8.655 voti), mentre il NO ha raccolto il 47,86% (7.944 voti). Sono state registrate 97 schede bianche e 157 schede nulle.

Si ricorda che la partecipazione al voto è stata del 16,04%, con 16.853 elettori su 105.054 chiamati alle urne.

