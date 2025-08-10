Percorso in Rosso, un borgo in festa tra sapori, musica e tradizione

Il rosso è il colore della passione, della convivialità, dell’identità. E a Saint-Rhémy-en-Bosses, l’ultimo comune valdostano prima del Colle del Gran San Bernardo, il rosso diventa la chiave di una festa che ogni anno richiama residenti, turisti, curiosi e buongustai: Percorso in Rosso, in programma il 13 agosto 2025 a partire dalle ore 16:00, è molto più di un evento: è un inno all’autenticità, alla partecipazione, alla voglia di tenere vivo un paese che sa raccontarsi anche attraverso i suoi sapori.

«Percorso in Rosso è la dimostrazione che anche un piccolo paese di montagna può fare grandi cose quando c’è entusiasmo, coesione e amore per il proprio territorio» racconta con orgoglio Corrado Jordan, presidente della Pro Loco e consigliere regionale, segretario del Consiglio Valle. «Ogni anno cerchiamo di fare meglio, di coinvolgere sempre più persone, di accogliere chi arriva con un sorriso e qualcosa di buono da condividere».

Protagonista assoluto dell’itinerario del gusto è naturalmente il Jambon de Bosses D.O.P., gioiello della norcineria locale stagionato nei venti secchi della valle del Gran San Bernardo, e accompagnato da altre eccellenze enogastronomiche valdostane. Il percorso a tappe tra gli stand permette di gustare prodotti selezionati, vini del territorio e, a partire dalle 18:30, anche piatti caldi serviti fino ad esaurimento. Il tutto immersi nell’atmosfera unica di un borgo che per una sera si trasforma in un palcoscenico di sapori, musica e relazioni.

«Non vogliamo solo far mangiare bene la gente. Vogliamo raccontare chi siamo: una comunità viva, orgogliosa, dinamica. E farlo con semplicità, senza perdere di vista la qualità e il calore umano» aggiunge Jordan, che non ha mai smesso di credere nel valore della promozione dal basso. «È grazie al lavoro dei volontari, dei giovani, degli anziani, di chi monta un gazebo o serve un bicchiere di vino che questa magia è possibile».

Percorso in Rosso è infatti una festa pensata per tutti. Mentre gli adulti si lasciano conquistare dalle degustazioni, i bambini possono divertirsi in un’area giochi attrezzata, segno di un’attenzione concreta verso le famiglie e l’accessibilità. E poi c’è la musica, colonna sonora della serata: ad aprire la festa sarà la Carisma Band, seguita dai travolgenti Folk & Roll, e infine il DJ Set di Benjo, per ballare sotto le stelle tra le mura antiche del borgo.

Un appuntamento imperdibile anche per chi vuole scoprire – o riscoprire – Saint-Rhémy-en-Bosses, scrigno di cultura alpina e custode di una tradizione che non si limita a sopravvivere, ma che sa reinventarsi con creatività. Perché qui, a 1.600 metri, l’identità non è nostalgia: è una spinta a fare, a rimanere, a coinvolgere.

«C’è una Valle d’Aosta che non si rassegna allo spopolamento, che lavora insieme per valorizzare ciò che ha di più prezioso: le sue persone, la sua storia, la sua genuinità. Questo evento è un piccolo esempio, ma dal grande significato» conclude Jordan.

Percorso in Rosso è dunque una festa di gusto, ma anche di comunità. Una giornata per stare insieme, celebrare il bello e il buono che nasce tra le montagne, e farne memoria viva, condivisa, gioiosa.

📞 Per ulteriori informazioni: Pro Loco Saint-Rhémy-en-Bosses - +39 333 2050985