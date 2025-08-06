Controllo gratuito sulla commestibilità dei funghi raccolti da privati cittadini

Con l’arrivo di agosto, la montagna si riempie di cercatori di funghi, e con loro tornano entusiasmo, profumi di bosco, ma anche pericoli. L’Azienda USL della Valle d’Aosta riattiva il servizio gratuito di consulenza micologica rivolto ai privati cittadini, un presidio fondamentale per la salute pubblica.

Ogni lunedì, dalle 14:30 alle 15:30, fino al mese di novembre, è possibile far controllare gratuitamente i funghi raccolti da personale esperto, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione a Quart, in località Amérique 7/L, ma solo su appuntamento telefonico, contattando la segreteria allo 0165 774613.

I micologi raccomandano attenzione: vanno raccolti solo esemplari interi, sani, asciutti e non troppo maturi. Vanno trasportati in cestini e conservati in frigorifero. È sconsigliato il consumo da parte di bambini, donne in gravidanza o in allattamento, e di tutti in caso di dubbio, in grandi quantità o in pasti ravvicinati.

È importante ricordare che non esistono trucchi casalinghi in grado di rilevare la tossicità dei funghi: l’unico metodo sicuro è il riconoscimento da parte di un micologo qualificato.

Il controllo non riguarda solo i privati: anche i ristoratori e i venditori devono far certificare i funghi freschi spontanei. Ogni confezione dev’essere accompagnata da un cartellino con nome della specie, data del controllo e firma del micologo.

Avec l’arrivée du mois d’août, la montagne se remplit de chercheurs de champignons, et avec eux reviennent l’enthousiasme, les parfums de la forêt… mais aussi les dangers. L’AUSL de la Vallée d’Aoste réactive le service gratuit de conseil mycologique destiné aux particuliers, un dispositif essentiel pour la santé publique.

Chaque lundi, de 14h30 à 15h30, jusqu’au mois de novembre, il est possible de faire vérifier gratuitement ses champignons par du personnel qualifié, au siège du Département de Prévention à Quart, localité Amérique 7/L. La vérification s’effectue uniquement sur rendez-vous, à prendre en appelant le 0165 774613.

Les mycologues rappellent quelques règles essentielles : il convient de ne cueillir que des exemplaires entiers, sains, secs et pas trop mûrs. Ils doivent être transportés dans des paniers aérés et conservés au réfrigérateur. La consommation est déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes, et en cas de doute, d’excès ou de repas trop rapprochés.

Il est également important de rappeler qu’aucune astuce de grand-mère ne permet de détecter la toxicité d’un champignon : seul un mycologue qualifié peut en garantir la comestibilité.

Le contrôle ne concerne pas uniquement les particuliers : les restaurateurs et commerçants sont aussi tenus de faire certifier les champignons frais spontanés. Chaque lot doit être accompagné d’une étiquette mentionnant le nom de l’espèce, la date de contrôle et la signature du mycologue.