Musica nel Gran Paradiso:

“L'agricoltura e la conservazione della biodiversità”, “Battiti d’ali” e “Dalla storia al parco”

Martedì 12 agosto 2025

Chiesa di Saint Georges di Rhêmes Saint Georges – ore 17.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della Chiesa

Mercoledì 13 agosto 2025

Lago Pellaud, Rhêmes Notre Dame – ore 10.30

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Mercoledì 20 agosto 2025

Castello di Introd – ore 20.45

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Durante tutto il mese di agosto il versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso si colora di tre nuovi appuntamenti musicali.

Martedì 12 agosto, alle ore 17.00, presso la Chiesa di Saint Georges di Rhêmes Saint Georges, si terrà il concerto “Echi di libertà”, un viaggio musicale attraverso barocco, classicismo e romanticismo, che fa parte di “Musica nel Gran Paradiso – Radici e Risonanze”, la rassegna co – finanziata dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e diretta da Alessandro Valoti.

L’evento, dal titolo “L'agricoltura e la conservazione della biodiversità”, vedrà sul palco il Trio d'Ancia Ferlendis, e sarà introdotto dall’intervento di uno dei professionisti dell’area scientifica dell’Ente: una spiegazione delle dinamiche che coinvolgono l'interazione uomo-natura a tutela della biodiversità.

Mercoledì 13 agosto, alle 10.30, presso il Lago Pellaud a Rhêmes Notre Dame andrà in scena “Le figlie di Orfeo, armonie senza tempo” con il duo Nicholas Lecchi e Mattia Lecchi, preceduto dall’incontro “Battiti d’ali” in cui verrà raccontato al pubblico un successo alpino: l'avifauna del Parco e il ritorno del gipeto.

Mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 20.45, presso il Castello di Introd, si terrà il terzo appuntamento con “Eroi e tragedie” in compagnia del Quintetto di Fiati “Orobie”, già ospite del concerto inaugurale della rassegna.

I quattro musicisti sul palco proporranno un percorso musicale travolgente, che ripercorre lo spirito e le emozioni del Risorgimento italiano, attraverso sinfonie e cori tratti da capolavori di Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi. I brani eseguiti saranno introdotti dalle parole del Professor Bernardino Zappa, pianista, compositore e musicologo.

La serata inizierà con l’incontro “Dalla storia al parco”: un’occasione unica per conoscere le curiosità del protagonista del parco, lo stambecco, oggi simbolo alpino per antonomasia, e le ragioni dell'istituzione del Parco Nazionale Gran Paradiso.

I concerti della rassegna sono tutti gratuiti, a entrata libera fino a esaurimento posti.

PROGRAMMA MUSICALE: MARTEDÌ 12 AGOSTO, ECHI DI LIBERTÀ

Il programma del concerto è un percorso sonoro tra Barocco, Classicismo e Romanticismo, interpretato dal Trio d’ance Ferlendis. Si apre con una selezione dalla Water Music di Georg Friedrich Haendel, celebre per la sua energia festosa e lo splendore orchestrale, adattata per trio d’ance. A seguire, il Divertimento n. 2 di Mozart, che unisce grazia, equilibrio e brillante dialogo tra gli strumenti.

L’Arioso dalla Cantata BWV 156 di Bach porta un momento di profonda introspezione, grazie alla sua melodia dolce e contemplativa. Il concerto si chiude con l’aria “Reich mir die Hand, Leben” da Fidelio di Beethoven, inno al coraggio, all’amore e alla libertà.

I PROTAGONISTI: MARTEDÌ 12 AGOSTO, ECHI DI LIBERTÀ

Marino Bedetti (oboe) si è perfezionato con Hans Elhorst e Heinz Holliger, dopo il diploma al Conservatorio di Milano. Ha ricoperto il ruolo di primo oboe in importanti orchestre e si è esibito come solista in vari paesi. Collabora con l’Associazione “G. Ferlendis” e il Quintetto di Fiati “Orobie”; insegna oboe al Conservatorio di Bologna.

Fabio Ghidotti (clarinetto), diplomato a Como, si è perfezionato con Friedli, Carbonare e Baroni. Ha suonato con numerose orchestre prestigiose e collabora dal 2007 con il Bergamo Musica Festival. Fa parte del Quintetto “Orobie” ed è docente a Curno.

Oscar Locatelli (fagotto) ha studiato con i Wiener Philharmoniker e ha suonato in Europa, Russia e USA, anche come solista e per colonne sonore. Attualmente è fagottista del Quintetto “Orobie” e Direttore Artistico del Concorso Bandistico “Altopiano Selvino-Aviatico”.

PROGRAMMA MUSICALE: MERCOLEDÌ 13 AGOSTO, LE FIGLIE DI ORFEO

Il concerto ripercorre l’evoluzione dell’opera lirica dal Barocco al Verismo, riletta in chiave contemporanea attraverso sax e fisarmonica. Dal lirismo di Händel e Donizetti alla drammaticità di Mozart e Mascagni, passando per le fantasie su Rossini, Verdi e Bizet, il programma alterna intensità emotiva e virtuosismo, trasformando celebri pagine operistiche in nuove esperienze sonore.

I PROTAGONISTI: MERCOLEDÌ 13 AGOSTO, LE FIGLIE DI ORFEO

Mattia Lecchi ha studiato fisarmonica presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano con il M° Scappini. Collabora con la MilanoKlezmerOrchestra e partecipa a festival e progetti teatrali, esibendosi in Italia e all’estero. Nel 2021 si laurea con il massimo dei voti in Fisarmonica digitale, contribuendo a creare un repertorio personalizzato.

Nicholas Lecchi, sassofonista, si è formato in jazz con Giulio Visibelli ed entra nella CDpM Europe Big Band. Dopo aver ricevuto premi e una borsa di studio al Mortara Jazz Festival, prosegue gli studi al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. Incide dischi con progetti come Eclipse e The Hub e partecipa a tour importanti, tra cui quello con Gianni Morandi nel 2023.

PROGRAMMA MUSICALE: MERCOLEDÌ 20 AGOSTO, EROI E TRAGEDIE

Il concerto è un viaggio musicale nell’Ottocento melodrammatico italiano, che attraversa le opere di Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi. Si apre con la vivace e comica sinfonia de L’Italiana in Algeri di Rossini, per poi passare a pagine più drammatiche e politicamente impegnate di Donizetti, come Elisabéth e Marino Faliero. Bellini con la sinfonia di Norma rappresenta il cuore del Romanticismo, tra amore e tragedia. Verdi conclude il percorso con opere simbolo del Risorgimento: Nabucco, Attila, I Lombardi e La battaglia di Legnano, dove la musica si fa voce del popolo, simbolo di lotta, speranza e identità nazionale.

I PROTAGONISTI: MERCOLEDÌ 20 AGOSTO, EROI E TRAGEDIE

Prof. Bernardino Zappa

Pianista, compositore, musicologo. Diplomato al Conservatorio “Verdi” di Milano e laureato in Storia della Musica al DAMS di Bologna, collabora con L’Eco di Bergamo e Corriere della Sera. Autore per il Dizionario dell’Opera Baldini & Castoldi, insegna al Liceo Musicale “Secco Suardo” di Bergamo.

Quintetto di Fiati “Orobie”: cinque musicisti bergamaschi, un’unica voce di qualità. Nato nel 2006, il quintetto ha conquistato il pubblico in Italia e all’estero: premi internazionali, concerti a Losanna, Lugano, Milano, collaborazioni prestigiose come il Donizetti Opera e progetti originali di divulgazione sinfonica. Un ensemble che trasforma ogni esecuzione in un’esperienza.

Fabio Vettori è un disegnatore trentino noto per le sue celebri “formiche”, simpatici personaggi che animano scene di vita quotidiana, città e paesaggi con ironia e dettaglio. Nato a Trento nel 1956, ha esposto in tutta Italia e le sue illustrazioni sono diventate icone della grafica umoristica.

PATROCINI E COLLABORAZIONI

La rassegna è realizzata con il contributo del Parco Nazionale Gran Paradiso, e gode del patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, Visit Piemonte, Confindustria Canavese e Confindustria Valle d'Aosta e la collaborazione dei Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Valprato Soana, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve e Valsavarenche. L’evento inaugurale del 21 giugno è stato realizzato grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Aosta.

IREN S.p.A., partner ufficiale del progetto, ha messo a disposizione una vettura elettrica per gli spostamenti degli artisti, nel segno della sostenibilità.

Per informazioni:

https://www.pngp.it/musica-granparadiso

musicanelgranparadiso@gmail.com

Dott. Alessandro Valoti (Direttore Artistico)