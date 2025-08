Tunnel du Mont-Blanc: Panne de moteur d’un véhicule léger, interruption de la circulation

Aujourd’hui lundi 4 août 2025, à 14h25, la circulation de tous les véhicules a été interrompue dans les deux sens de circulation, en raison de la panne (surchauffe de moteur avec) sur un véhicule léger immatriculé en France qui s’est produit dans le tunnel à hauteur de l’abri 8, à environ 2,7 km de l’entrée côté France. La panne est due à une surchauffe du moteur qui a provoqué un léger dégagement de fumée. Les deux personnes à bord du véhicule en panne sont indemnes.

Conformément aux mesures de sécurité, les opérateurs du poste de contrôle et commande ont immédiatement procédé à la fermeture des entrées du tunnel, et à l’arrêt des flux des véhicules à l’intérieur de l’ouvrage grâce à l’allumage des feux rouges et à l’abaissement des barrières de trafic réparties tous les 600 mètres.

Les services de sécurité internes du TMB-GEIE présents en permanence au tunnel du MontBlanc sont intervenus immédiatement sur les lieux à bord des véhicules équipés pour la lutte contre les incendies. En application des procédures en vigueur, l’intervention des services de secours publics a été demandée

Toutefois, leur intervention en tunnel ne s’est pas rendue nécessaire. Les usagers à bord des autres véhicules présents dans le tunnel ont été invités à rejoindre les abris sécurisés. A 14h35, à l’issue des opérations de refroidissement du véhicule, ces usages ont été invités à rejoindre leurs véhicules ; à 14h55, ils ont été autorisés à reprendre leur route vers les deux plates-formes.

A 15h03, la circulation a été rétablie dans les deux directions.

En précisant que la journée d’aujourd’hui était caractérisée depuis ce matin très tôt par un trafic très fort dans les deux directions en raison des départs pour les vacances d’été, les attentes enregistrées sur les plates-formes à l’heure actuelle sont de: