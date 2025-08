"Noi, guide alpine", al Forte di Bard la celebrazione dei 50 anni dell’Uvgam

Lunedì 11 agosto 2025, alle ore 20.30, il Forte di Bard diventerà palcoscenico di una serata speciale: l’evento “Noi, guide alpine”, organizzato in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (Uvgam). Un traguardo importante per una comunità che ha contribuito in modo indelebile alla storia dell’alpinismo italiano.

A guidare la narrazione sarà Hervé Barmasse, alpinista, esploratore e divulgatore, che condurrà il pubblico in un racconto appassionato sulla nascita, l’evoluzione e il significato profondo del mestiere di guida alpina, nato tra le vette della Valle d’Aosta.

Durante la serata, verranno premiati i fondatori dell’Uvgam, protagonisti e custodi di un sapere antico, tramandato con dedizione alle nuove generazioni.

Il programma prevede anche la partecipazione del gruppo Walser Blaskapelle, che accompagnerà l’incontro con la sua musica folkloristica, evocativa dei territori montani e delle tradizioni locali.

Piazza d’Armi – Forte di Bard

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per partecipare, è necessario compilare il form online disponibile sul sito www.fortedibard.it

Una serata da non perdere, per ascoltare voci autentiche, celebrare una professione unica al mondo e vivere un momento di profonda connessione con la montagna e con chi la vive ogni giorno come scelta di vita.