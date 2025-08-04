Corsi scuola civica di musica R. Arnod

Fondata nel 1832, la Banda Municipale Città di Aosta è una delle più antiche istituzioni musicali della Valle d’Aosta. Da quasi due secoli accompagna con la sua presenza sonora gli eventi civili e culturali della città, rappresentando un patrimonio artistico e sociale in continua evoluzione. Accanto alla valorizzazione della tradizione, la Banda ha sempre posto grande attenzione alla formazione dei giovani musicisti, attraverso l’attività didattica della Scuola Civica di Musica “Renato Arnod”.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026, con scadenza al 14 agosto 2025. L’offerta formativa si articola in diversi percorsi pensati per rispondere alle esigenze di ogni fascia d’età e livello:

Corsi di avvicinamento alla musica per bambini dai 5 ai 9 anni, in cui il gioco, l’ascolto e la scoperta sonora diventano strumenti di crescita e creatività;

Corsi strumentali individuali dai 10 anni, per intraprendere o approfondire lo studio di uno strumento con il supporto di insegnanti qualificati. Gli strumenti attualmente attivati comprendono:

Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Euphonium, Fagotto, Flauto, Oboe, Saxofono, Batteria e Strumenti a Percussione, Tromba, Trombone, Basso Tuba e Violoncello;

Corsi speciali extra-bandistici, tra cui:

Armonia, Arpa, Batteria, Composizione, Pianoforte principale e complementare, Storia della Musica, e Strumentazione per Banda.

In parallelo all’attività formativa, l’Associazione Bandistica promuove l’ingresso diretto nella Banda Municipale per musicisti già in possesso di competenze strumentali. Una novità importante per il nuovo anno è la creazione di una Banda Giovanile Under 30, un progetto dedicato a giovani strumentisti che desiderano vivere l’esperienza della musica d’insieme in un contesto dinamico, stimolante e orientato alla crescita artistica e personale.