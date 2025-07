Re-nternalizzati il reparto "Polmone 1" e il Pronto Soccorso ortopedico al Parini di Aosta

Con effetto dal 1° agosto, l’Azienda USL internalizza il reparto denominato “Polmone 1” dotato di 18 posti letto di cui 10 destinati alla Gastroenterologia e 8 utilizzati come “discharge room” (posti letto finalizzati a favorire le dimissioni dai reparti e a ridurre le attese di posto letto dei pazienti in pronto soccorso): sarà quindi gestito da personale infermieristico e Oss dell’Azienda. Un analogo processo coinvolge anche il personale medico ortopedico in servizio presso il Centro traumatologico ospedaliero (comunemente conosciuto come Pronto Soccorso ortopedico).

La Legge n. 56/2023 infatti non consente più il rinnovo delle gare per l’utilizzo dei cosiddetti “gettonisti”, disponendo lo stop a partire dal 31 luglio 2025 a questo tipo di contratti in scadenza.

“Con un importante sforzo organizzativo – spiega il Direttore Generale dell’Azienda USL, Massimo Uberti – rispettiamo la normativa nazionale garantendo al contempo la continuità dei servizi. Si tratta di una transizione complessa, il cui merito va al personale infermieristico ed ai coordinatori infermieristici di reparto e dipartimentali che ringrazio, oltre che ai servizi amministrativi che in poco tempo hanno reso possibile l’arruolamento del personale aggiunto, libero professionale o somministrato”.

Per far fronte alle necessità immediate, dovute anche alla pressione della stagione turistica, assicurando l’operatività delle strutture, l’Azienda USL si è infatti attivata stipulando contratti libero-professionali ed arruolando personale somministrato in attesa dei concorsi. I nuovi bandi nell’ultima pubblicazione hanno registrato un significativo successo. Il bando per i medici ortopedici, ha ottenuto ben 23 candidature, un risultato senza precedenti, che dimostra l’efficacia del progetto aziendale “Recruitment”.

“Il ricorso ai liberi professionisti ed ai somministrati – continua il Direttore Generale – rappresenta una misura temporanea, necessaria per la continuità dei servizi alla luce della scadenza in pieno periodo turistico per la Valle. La vera soluzione è rafforzare stabilmente gli organici con nuovi dipendenti. Visti i risultati in termini di adesione ai recenti concorsi, mi sento di dire che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel”.