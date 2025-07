Avviso pubblico per assegnazione in uso di impianti sportivi e palestre scolastiche

E' reperibile sul sito del Comune di Aosta nella sezione "Documenti e Dati/ Atto Normativo" https://www.comune.aosta.it/it/documenti_pubblici/impianti-sportivi-comunali-epalestre-scolastiche l’Avviso pubblico per la concessione di spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche – stagione sportiva 2025/2026 - con le relative schede impianti. A completamento della documentazione, ed al fine di agevolare la lettura dell’avviso pubblico, al link sopraindicato sono presenti anche i seguenti allegati:

DGC n. 126/2025 recante criteri di assegnazione;

Modulo richiesta impianti e informativa Privacy

Norme d’uso e di comportamento per la fruizione degli impianti sportivi comunali per la stagione 2025-2026

Regolamento Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi

Le domande di concessione potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso e sino al giorno 19 agosto 2025.

Le domande possono essere presentate tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it oppure tramite raccomandata a mano o raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Manifestazioni e Sport del Comune di Aosta, Piazza Chanoux 1.

Per i dettagli in merito alle modalità di presentazione dell’istanza, ai requisiti richiesti e a ogni altra informazione in merito alla procedura, è possibile prendere visione dell’avviso.