Visite guidate alla mostra “Brassaï. L’occhio di Parigi”

In occasione della mostra Brassaï. L’occhio di Parigi, presso il Centro Saint-Bénin di Aosta, sono organizzate visite guidate per adulti che invitano a scoprire l’incanto della Parigi di Brassaï attraverso oltre 150 stampe d’epoca, accompagnate da sculture, documenti e oggetti personali del rinomato fotografo.

Le immagini in bianco e nero che Brassaï ha dedicato a Parigi sono celebri e affascinanti. La mostra, proposta al Centro Saint-Bénin di Aosta, presenta non solo le più importanti fotografie e dedicate alla capitale francese, ma tutto il lavoro dell’autore ungherese, naturalizzato francese. I visitatori potranno ammirare i ritratti di personaggi celebri, i graffiti di Parigi, le famose vedute notturne della città e le sue architetture, gli interni dei locali della periferia, la gente comune, in un percorso ricco di sorprese. Le fotografie esposte raccontano la vita e la società del tempo, invitando a riflettere sulla ricchezza di un passato che ci appartiene e restituendoci un ritratto visivo straordinario della capitale francese. Brassaï non fu solo fotografo, ma anche pittore, scultore e intellettuale: un artista poliedrico il cui sguardo acuto e poetico continua a ispirare.

Le visite accompagneranno i partecipanti in un percorso tra luci e ombre della capitale francese, svelandone il volto notturno, poetico e segreto, così come l’ha immortalato uno dei più grandi maestri della fotografia del Novecento e si terranno, sempre alle ore 17, nelle seguenti date:

sabato 9 agosto;

sabato 23 agosto;

sabato 6 settembre;

sabato 25 ottobre.

È consigliata la prenotazione, telefonando al numero 0165 27 2687.

Visite guidate: biglietto di ingresso 8 euro (salvo riduzioni) + 3 euro.