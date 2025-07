Gran Paradiso Film Festival 2024, la nature rencontre l’intelligence

La cérémonie d’ouverture, prévue à 18h à la Maison de la Grivola, se tiendra en présence des autorités régionales et mettra en scène une coanimation inédite : La SIBYLLE du Grand Paradis, un système d’intelligence artificielle générative développé par la Fondation Grand Paradis, accompagnera la directrice artistique Luisa Vuillermoz pour accueillir le public.

L’art occupera une place de choix avec l’inauguration de l’exposition diffuse « Donato Savin – La vie autour de moi », accessible jusqu’au 30 avril 2026 via l’application Visit Gran Paradiso. Une déclaration d’amour à la nature et un dialogue profond entre l’artiste et le monde qui l’entoure.

Le Concours International s’ouvrira avec l’avant-première italienne de Lions of the Skeleton Coast, une œuvre primée de Will et Lianne Steenkamp, consacrée au combat pour la survie de trois lionnes du désert namibien. Suivra le film Les mulets en montagne, une alternative, signé Philipp Landauer et Davide Demichelis, consacré au métier rare de muletier. Un moment unique suivra la projection : le réalisateur, le protagoniste Luciano Ellena et les véritables vedettes du film – les mules Ketty et Dea – monteront sur scène et assisteront à la séance avec les spectateurs.

Le Festival sera également rythmé par les rencontres de la section De Rerum Natura, qui chaque jour à 18h proposera une exploration du thème de l’intelligence sous divers angles. Le premier rendez-vous, mardi 29 juillet, mettra face à face deux figures majeures des institutions italiennes : Giuliano Amato et Marta Cartabia, pour un dialogue intitulé « Le plus de l’humain ». Ensemble, ils questionneront ce qui nous rend profondément humains, au-delà de toute machine ou algorithme, en abordant des thèmes tels que l’éthique, la liberté et la justice à l’ère numérique.

Le cycle se poursuivra avec :

– Don Luca Peyron, sur la foi et l’intelligence artificielle (« Ouvrir de nouveaux horizons de beauté et d’espérance entre ciel et terre ») ;

– Giorgio Vallortigara, neuroscientifique, sur « Intelligence et stupidité chez les animaux (êtres humains compris) » ;

– Luigi Boitani, sur « L’usage intelligent des outils de conservation ».

Tous les événements du Gran Paradiso Film Festival sont gratuits et ouverts au public, sur réservation. Pour connaître le programme complet et réserver vos places, rendez-vous sur www.gpff.it ou www.grand-paradis.it.

Le Festival est conçu et organisé par la Fondation Grand Paradis, avec le soutien du Ministère de la Culture, de l’Assessorat au Tourisme, Sport, Commerce et Transports de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de la Fondation CRT, du Parc National du Grand Paradis, de la CVA, des communes de Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Aymavilles, Rhêmes-Saint-Georges, Villeneuve et Valsavarenche, ainsi que d’autres partenaires institutionnels et techniques.