Tre giorni di Consiglio regionale tra bilanci, leggi e mozioni calde

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è convocato in sessione ordinaria nelle giornate di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025, a partire dalle ore 9.00, nella sala consiliare del Palazzo regionale in piazza Deffeyes ad Aosta. I lavori potranno proseguire anche in serata, fino alla mezzanotte.

Il programma dell’assemblea si apre con le comunicazioni istituzionali e l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Segue l’esame di tre comunicazioni della Presidenza della Regione relative a variazioni di bilancio e al bilancio 2024 della gestione straordinaria del Casinò di Saint-Vincent.

Tra i provvedimenti legislativi spiccano tre proposte del Governo:

"Disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane", che abroga una legge del 2003;

il sostegno triennale alla corsa “Monte Rosa Walserwaeg”;

e una legge-quadro sull’energia da fonti rinnovabili, con misure urgenti per individuare aree e semplificare le procedure.

Tra le iniziative dei consiglieri si segnalano:

una proposta di legge a firma Marquis e Baccega per aiutare le famiglie con i costi dell’elettricità;

un'altra dei consiglieri Manfrin e altri per sostenere l’acquisto di carburanti;

una proposta di Erika Guichardaz e Minelli sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito;

un’iniziativa di Aggravi e colleghi per valorizzare in chiave turistica la tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier.

Tra le mozioni, si segnala quella di Guichardaz e Minelli che chiede l'interruzione dei rapporti con i rappresentanti del Governo israeliano. Altre riguardano la richiesta di un nuovo corso universitario in Scienze e tecnologie della montagna, la promozione dell’itinerario Gran Balconata del Cervino, e l’inserimento della maculopatia nei LEA.

Numerose le interrogazioni a risposta immediata, che toccano temi d'attualità come la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i rimborsi alle imprese colpite dall’alluvione di Breuil-Cervinia, le condizioni delle strade regionali, l’esternalizzazione dei servizi antincendio all’aeroporto, le modifiche all’atto aziendale dell’USL, l’università, i disagi dei concorsi pubblici, e i tempi per l’apertura della nuova ala della Maison Regina di Gaby.

Non mancano infine interpellanze su educatori precari, continuità scolastica per studenti con disabilità e problemi di inserimento degli alunni con ADHD. Un Consiglio, insomma, carico di temi concreti e politici che incrocia economia, diritti, territorio e sanità.