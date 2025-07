28° Gran Paradiso Film Festival: aperte le iscrizioni alla Giuria del Pubblico

Il Gran Paradiso Film Festival torna per la sua 28ª edizione, continuando un percorso lungo oltre quarant’anni dedicato al cinema wildlife.

Il Gran Paradiso Film Festival si terrà dal 28 luglio al 10 agosto con proiezioni in contemporanea a Cogne, Introd e Rhêmes-Notre-Dame, per poi interessare tutti i comuni del Gran Paradiso. Il programma integrale e dettagliato verrà annunciato con la conferenza stampa che si terrà lunedì 7 luglio alle ore 11:00 presso la sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale ad Aosta e che sarà trasmessa in streaming sul sito www.gpff.it .

Come di consueto, Fondation Grand Paradis accoglie le adesioni degli interessati a far parte della Giuria del pubblico. Quest’anno, i giurati potranno assistere alle proiezioni a Cogne, Introd e Rhêmes-Notre-Dame, assegnando il premio principale del Concorso Internazionale - lo Stambecco d’Oro, lo Stambecco d’Oro Junior, il Premio CortoNatura e il Premio GPFF Online.

Gli interessati possono scegliere a quale Giuria del Pubblico iscriversi: Giuria GPFF GOLD, Giuria GPFF, Giuria CortoNatura, Giuria Online.

Coloro che faranno parte della Giuria GPFF GOLD dovranno vedere e votare tutti i 10 lungometraggi in concorso, mentre gli iscritti alla Giuria GPFF potranno visionare e votare anche uno solo dei film in concorso. Per entrambe le giurie esiste anche la categoria Junior, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che deciderà il vincitore dello Stambecco d’Oro Junior.

La Giuria CortoNatura sarà invece chiamata ad assistere alla maratona di cortometraggi in programma nel pomeriggio del 31 luglio ed esprimere in quella sede la propria preferenza.

Infine, i giurati della sezione GPFF Online potranno votare i film visionabili sulla piattaforma streaming del Festival dal 3 all’8 agosto e decretarne il vincitore.

Per iscriversi alla Giuria è sufficiente compilare e inviare il modulo di iscrizione, disponibile online sul sito gpff.it/giuria-del-pubblico-28-gpff . Alternativamente, è possibile iscriversi recandosi presso i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis.

I giurati GOLD riceveranno, in occasione della riunione del 28 luglio a Cogne e a Rhêmes-Notre-Dame, un kit di omaggi a loro dedicato. Per i primi 20 iscritti sarà inoltre omaggiata la T-shirt Montura del 28° GPFF. Altri premi saranno assegnati a sorteggio tra i componenti delle Giurie.

Per la Giuria GOLD il premio principale sorteggiato sarà un soggiorno per due persone a Namur, con accesso al Festival International Nature Namur - festival gemellato con il Gran Paradiso Film Festival - che si terrà dall’11 al 19 ottobre 2025, messo a disposizione dagli organizzatori del Festival belga.