Dal 1 luglio il codice PIN agli assistiti celiaci per l'acquisto di alimenti senza glutine

L'Azienda USL Valle d'Aosta, dal 1° luglio, completerà la digitalizzazione della fornitura di alimenti per celiaci. Da tale data, a tutti gli assistiti celiaci sarà assegnato un codice PIN necessario per l’acquisto di alimenti a carico del Servizio Sanitario Regionale. Il PIN sarà anche visualizzabile nella sezione Altri Servizi / “Celiachia” del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o, in alternativa, potrà essere richiesto presso gli sportelli di Scelta e Revoca del Distretto di appartenenza.

Coloro che hanno già inserito il numero di cellulare nella sezione “Gestione notifiche” del proprio profilo sul FSE, il 30 giugno riceveranno il PIN tramite un SMS proveniente da “GOCeliachia”. Chi non l’avesse ancora fatto può chiedere l’inserimento del numero telefonico sul FSE presso tutte le farmacie e gli sportelli di scelta e revoca, ricevendo il PIN in occasione del primo accesso in uno dei punti vendita convenzionati.

La registrazione del numero di cellulare consentirà inoltre all’assistito di ricevere un SMS ad ogni erogazione, con evidenza puntuale della spesa sostenuta e del saldo disponibile.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito Aziendale al seguente link: https://www.ausl.vda.it/farmacie/i-servizi-svolti-in-farmacia/i-servizi-svolti-dalle-farmacie-2.