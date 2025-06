Un'iniziativa ideata e organizzata dall'Associazione Altitudini per evidenziare l'importanza degli orti nella riflessione contemporanea sull'ecologia e sulla sostenibilità ambientale, facendo conoscere al pubblico le coltivatrici e i coltivatori valdostani che, con passione e professione, scelgono metodi di lavorazione rispettosi dell’ambiente. Sette tappe dal 27 giugno al 13 luglio, a interessare diverse località della Valle d'Aosta, per un'esperienza immersiva a cielo aperto tra visite guidate da coltivatori ed esperti, pause conviviali e culinarie con prodotti locali, e un momento di spettacolo con il documentario-live Licheni della compagnia Curious Industries.

La rassegna è sostenuta dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, dalla Fondazione CRT e dai comuni di Ayas, Châtillon, Cogne, Emarèse, Gressoney-Saint-Jean e Saint-Denis. Saranno percorsi sempre diversi che nella loro particolarità e varietà condividono l'etica del rispetto e della salvaguardia del pianeta: dall'agricoltura biodinamica agli orti associativi e privati, dalle coltivazioni di segale a quelle di erbe officinali e fiori, tutti uniti nella certezza che gli orti salveranno il mondo!

Si parte venerdì 27 giugno dall'Orto di Sant'Orso ad Aosta alle ore 17 per scoprire come coltivare un orto, per il benessere del corpo, della mente e dello spirito. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione di agricoltura biologica e biodinamica Valle d’Aosta, con gli interventi di Gianpiero Gauna vivaista, agricoltore e formatore nell’ambito della coltivazione rispettosa dell’ambiente e sostenibile, titolare dell’azienda agricola Isola Larga. Evento su prenotazione scrivendo a altitudiniaps@gmail.com .



Si prosegue il sabato 28 dalle ore 17 a Saint–Denis presso e in collaborazione con l'Azienda Agricola Il Ritmo della Terra, alla scoperta di vigne scoscese e futuri ulivi di mezza montagna, dove ogni zolla è scena e ogni radice è parola, con la sapiente guida di Fabio Turco agricoltore e titolare dell’azienda agricola - e biologica - ospitante.

Domenica 29 ci si ritrova alle 17 alla locanda Le Milieu di Emarèse per svelare i segreti degli orti sinergici e delle erbe spontanee, in un intreccio di natura, saperi e creatività, grazie agli interventi di Cristina Faoro naturopata, esperta di erbe selvatiche ed officinali e titolare dell'azienda agricola La Sauvagette e Daniela Peaquin maestra della scuola primaria di Emarèse, appassionata di storia, cultura e tradizione del mondo alpino e rurale. Dopo la presentazione dello spettacolo Licheni, si conclude con la cena a offerta minima di 10 € con prenotazione a info@locandalemilieu.com .

Appuntamento poi sabato 5 luglio alle ore 17 all'Orto del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Châtillon per esplorare un’agricoltura visionaria, dove scienza e intuizione si incontrano nel cuore vivo degli orti, tra pratiche di coltura e filosofia amorevole per la terra secondo gli insegnamenti di San Francesco. Parole e riflessioni con Luciano Gastaldi ricercatore e scienziato impegnato nella ricerca di soluzioni innovative e pratiche agricole sostenibili attraverso tecnologie alternative e di Fra Alberto Vaccaneo della Fraternità dei Frati Minori Cappuccini di Châtillon, praticante di orticultura.

Il viaggio prosegue domenica 6 luglio ad Ayas alle ore 12 presso l'Azienda agricola Samuel Becquet con la visita al mulino che permetterà di immergersi nell’antica fabbricazione delle farine, e con la guida e l'intervento di Denise Chabloz tecnico-ricercatore e docente dell’IAR, alla riscoperta dei cereali tradizionali valdostani, dove ogni seme racconta una storia di terra, cultura e futuro. Prima della presentazione dello spettacolo Licheni, picnic offerto con squisiti prodotti locali.

Nel fine settimana successivo, sabato 12 appuntamento a Gressoney alle ore 17 all'Azienda agricola naturale Paysage à manger, per passare dalla radice alla tavola e per scoprire il valore nascosto delle antiche varietà di patate di montagna in compagnia di Federico Rial contadino e socio fondatore Paysage à manger, che con altri giovani agricoltori ha scelto di tornare alle tradizioni con creatività ed innovazione.

Ultimo appuntamento al Giardino Botanico Alpino Paradisia di Cogne domenica 13 luglio dalle ore 15, per esplorare la magia delle piante alpine, dove natura e scienza si incontrano in un giardino che raccoglie il meraviglioso patrimonio botanico di montagna raccontato dall'esperienza di Andrea Mainetti.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e sono completati dalla presentazione dello spettacolo Licheni della compagnia Curious Industries che affronta tematiche ambientali trattando la salita in altitudine dei licheni, i cambiamenti climatici e il rapporto tra l'uomo e la natura, con l'ideazione e la narrazione di Alessandra Celesia e le musiche originali di Stefano Risso eseguite dal vivo insieme a Christian Thoma.





In caso di maltempo il programma potrà subire modifiche. Aggiornamenti ed eventuali location alternative saranno comunicati sui canali social dell'associazione.



Dettaglio luoghi e orari



Aosta 27/06 ore 17 - Orto Sant’Orso

Associazione di agricoltura biologica e biodinamica Valle d’Aosta

Via Guido Rey, 20, 11100 Aosta AO

Ore 18 spettacolo Licheni

Saint–Denis 28/06 ore 17 - Vigne eroiche di montagna

Azienda Il Ritmo della Terra

Fraz. Cuignon, 23 Saint-Denis, 11023 AO

Ore 18 spettacolo Licheni

Emarèse 29/06 ore 17 - Orti del paese

Locanda Le Milieu Frazione Eresaz, 51, Emarèse 11020 AO

Ore 18 spettacolo Licheni

A seguire cena alla locanda Le Milieu

Châtillon 05/07 ore 17 - Orto del Convento dei Frati Minori Cappuccini

Via Emilio Chanoux, 130, 11024 Châtillon AO

Ore 18 spettacolo Licheni

Ayas 06/07 ore 12 - Cereali fra le vette

Azienda agricola Samuel Becquet

Rue Traciasa, 11020 Ayas AO

Picnic offerto

Ore 13 spettacolo Licheni

Gressoney 12/07 ore 17 - Campi di alta Montagna

Azienda agricola naturale Paysage à manger

Str. Castel Savoia, 11025 Gressoney-Saint-Jean AO

Ore 18 spettacolo Licheni

Cogne 13/07 ore 15 - Un giardino in alta quota

Giardino Botanico Alpino Paradisia

Frazione Valnontey, 44, 11012 Cogne AO

Ore 16 spettacolo Licheni