È ufficialmente partito il progetto “Certificazione della biodiversità degli ecosistemi in Valle d’Aosta: una proposta innovativa per la sostenibilità ambientale”, promosso da Institut Agricole Régional, Cave Mont Blanc de Morgex et la Salle, Coldiretti Valle d’Aosta, Comune di Nus, CSQA e il Parco Naturale Mont Avic, con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità ambientali e produttive delle Regione Valle d’Aosta, attraverso l’applicazione di uno schema di certificazione della sostenibilità ambientale delle attività agricole del territorio valdostano.

La presentazione avverrà con la conferenza stampa di presentazione prevista mercoledì 25 giugno alle ore 11.00 presso l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta- Saint Barthélemy

Presenteranno l’iniziativa:

Mauro Bassignana – Direttore della Sperimentazione Institut Agricole Régional

Nicolas Bovard – Presidente soc. coop. Cave Mont Blanc de Morgex et la Salle

Elio Gasco – Direttore Coldiretti Valle d’Aosta

Camillo Rosset – Sindaco del Comune di Nus

Luca Valdetara – CSQA

Daniele Stellin – Direttore Parco Naturale Mont Avic

Il progetto “Certificazione della biodiversità degli ecosistemi in Valle d’Aosta: una proposta innovativa per la sostenibilità ambientale è finanziato totalmente dalla linea SRG08 – Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 Regione Autonoma Valle d’Aosta, non solo punta a migliorare la qualità delle produzioni agroalimentari locali, ma intende rafforzare anche l’identità territoriale territorio, promuovendo la consapevolezza tra produttori e consumatori verso l’ambiente che ci circonda.

Il percorso innovativo della certificazione permetterà alle produzioni agroalimentari valdostane di avere un plus spendibile sia a livello locale, che nazionale ed internazionale, un esempio virtuoso di come la tradizione che si coniuga a sostenibilità ed innovazione consentano una crescita con un approccio integrato e sostenibile.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti del progetto sono consultabili nei siti ufficiali e attraverso i canali social dei partner del progetto, qui di seguito.

IAR

Website | Facebook | Instagram | Linkedin

CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE

Website | Facebook | Instagram

COLDIRETTI VALLE D’AOSTA

Website | Facebook | Instagram

COMUNE DI NUS

Website | Facebook | Instgram

CSQA

Website | LinkedIn | X |Facebook | YouTube

PARCO NATURALE MONT AVIC

Website | Facebook | Instagram